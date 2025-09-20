(Video) Polițiștii doljeni au făcut razie la Craiova, Băilești și Valea Stanciului

Sâmbătă dimineață, începând cu ora 06.00, în municipiile Craiova, Băilești și în comuna Valea Stanciului, a fost organizată o acțiune tip „Razie”, cu efective mărite, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea și combaterea faptelor antisociale.

În cadrul acțiunii au fost angrenați polițiști din cadrul structurilor de ordine publică, poliție rutieră, investigații criminale, investigarea criminalității economice, criminalistică, arme, explozivi și substanțe periculoase, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, patru grupe canine, dar și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dolj și Grupării de Jandarmi Mobile Craiova.

Acțiunea a vizat prevenirea și combaterea oricăror fapte comise cu violenţă pe stradă, contra patrimoniului și mediului, depistarea persoanelor urmărite în temeiul legii, dar și depistarea participanților la traficul rutier care încalcă normele legale privind circulația pe drumurile publice.

Totodată, polițiștii au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară în comuna Valea Stanciului în cadrul unui dosar penal, aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Segarcea, privind săvârșirea infracțiunii de tâlhărie.

Pe parcursul zilei, în funcție de evoluția anchetei din acest caz, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj va oferi informațiile ce pot fi făcute publice.

