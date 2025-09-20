Un copil a murit electrocutat în timp ce se juca cu un radio în curtea casei

Un copil de 7 ani care se juca, vineri, cu un aparat radio băgat în priză, în curtea unui imobil în construcție din Sectorul 2 al Capitalei, s-a electrocutat și nu a putut fi resuscitat.

Un băieţel de doar 7 ani s-a stins fulgerător, după ce s-ar fi electrocutat în curtea casei, de pe strada Toporului.

Din primele informații, în curte se aflau muncitori care efectuau lucrări, iar copilul se juca cu un aparat de radio conectat la priză.

„La data de 19.09.2025, Secţia 7 Poliţie din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti a fost sesizată cu privire la producerea unui incident, pe o stradă din Sectorul 2. La faţa locului s-au deplasat de urgenţă poliţişti din cadrul subunităţii, iar în urma primelor verificări s-a stabilit faptul că, un minor, în vârstă de 7 ani, în timp ce se juca cu un aparat radio s-ar fi electrocutat”, a transmis, vineri, Poliţia Capitalei.

Sursa citată a precizat că la adresă s-au deplasat şi echipaje medicale, care au acţionat pentru salvarea minorului, însă, în pofida eforturilor depuse, a fost declarat decesul acestuia.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru a stabili toate detaliile incidentului.

