Doi adulți și trei copii, răniți după ce o mașină a ieșit de pe carosabil

Doi adulți și trei copii au ajuns la spital, în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce mașina lor a părăsit drumul, în apropierea localității botoșăneană Dersca.

Forțele de intervenție ajunse la fața locului au constatat că toți cei cinci pasageri erau conștienți și cooperanți, fiind preluați de echipajele medicale pentru acordarea primului ajutor și pentru a fi transportați la spital, transmite Mediafax.

De asemenea, pompierii au acționat pentru înlăturarea pericolului de incendiu, prin deconectarea bornelor bateriei.

Polițiștii urmează să stabilească din ce cauză s-a produs accidentul rutier.

