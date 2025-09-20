24.5 C
Craiova
sâmbătă, 20 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentDoi adulți și trei copii, răniți după ce o mașină a ieșit de pe carosabil

Doi adulți și trei copii, răniți după ce o mașină a ieșit de pe carosabil

De Daniela Moise
Doi adulți și trei copii, răniți după ce o mașină a ieșit de pe carosabil
Doi adulți și trei copii, răniți după ce o mașină a ieșit de pe carosabil

Doi adulți și trei copii au ajuns la spital, în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce mașina lor a părăsit drumul, în apropierea localității botoșăneană Dersca.

Doi adulți și trei copiii au ajuns la spital în urma unui accident rutier care s-a produs în apropierea localității Dersca, în care a fost implicat un singur autoturism.

Forțele de intervenție ajunse la fața locului au constatat că toți cei cinci pasageri erau conștienți și cooperanți, fiind preluați de echipajele medicale pentru acordarea primului ajutor și pentru a fi transportați la spital, transmite Mediafax.

De asemenea, pompierii au acționat pentru înlăturarea pericolului de incendiu, prin deconectarea bornelor bateriei.

Polițiștii urmează să stabilească din ce cauză s-a produs accidentul rutier.

Citeşte şi: Serviciul britanic MI6 recrutează spioni pe dark web

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA