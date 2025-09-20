Serviciul britanic MI6 recrutează spioni pe dark web

Serviciul britanic de informații externe (MI6) a anunțat vineri lansarea unui portal pe dark web pentru a recruta noi spioni peste tot în lume, în special în Rusia, relatează Reuters și AFP.

„Astăzi le cerem celor care dețin informații sensibile despre instabilitatea globală, terorismul internațional sau activități de intelligence ostile statului să contacteze MI6 online în siguranță. Portalul nostru virtual vă este deschis“, a spus șeful MI6, Richard Moore, care a lansat această platformă securizată, numită „Silent Courrier“, vineri, la Istanbul.

El i-a invitat pe „cei care dețin informații sensibile despre terorismul internațional sau activitățile ostile ale serviciilor de informații străine“ să contacteze MI6 prin intermediul acestei platforme.

Noul portal îi va permite MI6, cunoscut în lumea întreagă și grație lui James Bond, agentul 007 creat de autorul Ian Fleming, să „recruteze noi spioni pentru Regatul Unit, în Rusia și în alte părți din lume“, a declarat ministrul de externe britanic, Yvette Cooper.

„În contextul schimbărilor mondiale și al amenințărilor cu care ne confruntăm, trebuie să ne asigurăm că Regatul Unit este întotdeauna cu un pas în fața adversarilor noștri“, a subliniat șefa diplomației britanice.

Cum va funcționa portalul cu ajutorul căruia MI6 va racola spioni

Portalul „va ajuta la recrutarea noilor agenți oferind un mijloc sigur de a contacta Regatul Unit“, afirmă Foreign Office.

Instrucțiunile pentru a accesa portalul sunt explicate în mai multe limbi pe canalul de YouTube al MI6. Acesta recomandă utilizarea navigatorului securizat Tor pentru a avea acces pe dark web și folosirea de rețelelor private virtuale (VPN) fiabile.

Richard Moore, al cărui nume a fost avansat în media britanice ca posibil viitor ambasador la Washington, se pregătește să demisioneze în această lună după cinci ani la conducerea contraspionajului britanic. El va fi înlocuit de Blaise Metreweli, care devine prima femeie care deține funcția de director al MI6.

