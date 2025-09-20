Președintele Turciei va efectua o vizită în SUA. Contracte majore în domeniul aviației civile și militare, tema principală a discuțiilor cu Trump

Președintele american Donald Trump a anunțat că îl va primi pe omologul său turc Recep Tayyip Erdogan joi, 25 septembrie, la Casa Albă, pentru a discuta în special contracte majore în domeniul aviației civile și militare.

„Lucrăm la numeroase acorduri comerciale și militare, între care o achiziție majoră de aeronave Boeing, o comandă importantă de avioane F-16 și continuarea discuțiilor privind F-35 (două tipuri de aeronave de luptă – n.r.), pe care sperăm să le încheiem pozitiv“, a scris președintele american pe rețeaua sa Truth Social.

Washingtonul a exclus Turcia din programul său de dezvoltare a avioanelor de vânătoare F-35 în 2019, înainte de a impune sancțiuni un an mai târziu Ankarei, aliatul său din cadrul NATO, din cauza achiziționării sistemului rusesc de apărare antiaeriană S-400.

Însă președintele turc a indicat în iulie că este încrezător în reintegrarea treptată a țării sale în acest program, ceea ce ar pune capăt disputei dintre Turcia și Statele Unite.

Avionul F-35 al companiei Lockheed Martin, cel mai sofisticat avion de vânătoare american, a fost dezvoltat de Statele Unite în parteneriat cu alte țări NATO, în cadrul unui program numit Joint Strike Fighter (JSF).

Regatul Unit, Italia, Canada, Australia, Olanda, Danemarca și Norvegia fac parte din acest program.

