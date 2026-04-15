Noul ministru al Educației nu știe care este media de promovare la bacalaureat

Noul ministru al Educației, Mihai Dimian, aflat într-o vizită la Iași, a spus într-o declarație că media de promovare a examenului de bacalaureat este 5.

Potrivit publicației Ziarul de Iași, declarația ministrului a fost următoarea:

„Spre deosebire de Bacalaureat, unde avem o medie de 5 pentru a promova acest examen (…) la evaluarea națională nu avem o astfel de medie, drept urmare întrebarea este dacă facem această evaluare pentru a ierarhiza elevii într-o anumită zonă (…). Este important să folosim aceste note pentru a departaja sau e diferit de pragul notei 5, cum este la Bacalaureat?”.

Care sunt condițiile de promovare a bacalaureatului

În realitate, promovarea examenului de bacalaureat se face cu media minimă 6,00 și, în plus, cu condiția obținerii notei minime 5,00 la fiecare probă scrisă. Media generală la bacalaureat se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la probele scrise, cu două zecimale, fără rotunjire, cu excepția cazurilor limită, cum ar fi 5,99 – care se rotunjește la 6,00 pentru promovare.

Mihai Dimian a fost numit în funcția de ministru al Educației și Cercetării la data de 3 martie 2026, la propunerea premierului Ilie Bolojan, prin decret semnat de președintele Nicușor Dan. Înainte să devină ministru, Mihai Dimian a fost profesor universitar și rector al Universității din Suceava.

