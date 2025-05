În centrul Craiovei va apărea o parcare supraetajată privată

În centrul Craiovei, lângă Grădiniţa nr. 23, va apărea o parcare cu două etaje. Titularii proiectului, Robert şi Georgeta Bîltac, au depus memoriul pentru solicitarea acordului de mediu zilele trecute, la Direcţia Judeţeană de Mediu Dolj.

Investiţia se ridică la un milion de lei

Parcarea auto S+P+2E, cu un birou la parter şi amenajare terasă peste etajul 2, va fi construită pe strada Traian Demetrescu, nr. 20, lângă Grădiniţa 23, pe un teren care este, în prezent, liber de construcţii, pentru care investitorul a obţinut certificat de urbanism.

Terenul face parte din zona centrală şi istorică, zonă mixtă de locuinţe individuale, instituţii de interes public şi servicii, conform PUZ „Revitalizare Centru istoric Zona pilot – Lipscănia Craiovei”, aprobat cu HCL 284/2008.

Capacitatea parcării va fi de 40 de locuri, fiind prevăzute şi locuri pentru motociclete şi rasteluri pentru biciclete, cât şi locuri pentru persoanele cu dizabilităţi (minim 4% din totalul locurilor prevăzute în proiect). De asemenea, parcarea va fi dotată cu staţii de încărcare pentru maşini electrice.

Valoarea estimată a investiţiei este de 1 milion de lei, iar perioada propusă pentru execuţie este de 24 luni.

Suprafaţa desfăşurată a proiectului este de 1865 mp

„Investiţia curentă se înscrie în direcţia de acţiune necesară pentru municipiul Craiova privind fluidizarea traficului, eficientizarea spaţiilor de parcare amenajate în zonele aglomerate ale oraşului, (…) sporirea imaginii zonelor urbane vizate de investiţie”, se arată în memoriul de pus la instituţia de mediu.

În paragraful privind justificarea necesităţii proiectului, dezvoltatorii vorbesc despre lipsa locurilor de parcare şi „necesitatea reamenajării urbanistice a zonelor în scopul redării atractivităţii acestora, atât pentru cetăţenii oraşului, cât şi pentru dezvoltarea potenţialului turistic al oraşului”.

Construcţia propusă va avea o structură de rezistenţă pe cadre de beton armat, cu fundaţii din radier general din beton armat, faţada principală din zidărie BCA, învelitoare de tip terase. Suprafaţa terenului este de 746 mp din măsurători, suprafaţa construită urmând să fie de 596,8 mp, iar suprafaţa desfăşurată, de 1865 mp, în timp ce suprafaţa pentru spaţii verzi va fi de 149,2 mp, cu un POT propus de 80% şi un CUT de 2,50.

Accent pe „conservarea stilului arhitectural”

Dezvoltatorul transmite că soluţia arhitecturală a avut în vedere specificul zonei.

„Soluţia aleasă a încercat să păstreze specificul zonei, s-a evitat realizarea unei construcţii care să contrasteze cu locul, pentru a echilibra aspectul istoric al zonei, puternic afectat de construirea, ăn anii 90, a unui sediu de bancă aflat în zona pieţei centrale din centrul vechi al oraşului. Se va pune accentul pe conservarea stilului arhitectural caracteristic zonei, prin montarea unui mobilier urban adecvat, cu respectarea PUZC al oraşului”.

Conform imaginilor incluse în memoriu, faţada parcării pare să includă elemente de cărămidă cu rolul de a face legătura cu zona istorică.

Cine este Robert Bîltac, titularul proiectului pentru parcarea supraetajată

Robert Bîltac este unul dintre inculpaţii în dosarul pentru demolarea Liceului Sanitar din Craiova. Bîltac a făcut apel, considerându-se nevinovat. Acesta a susţinut că firma sa doar a închiriat utilajele şi că nu a avut nimic de-a face cu intenţiile celor care le-au folosit.

Magistrații de la Judecătoria Craiova au dispus anul trecut încetarea procesului penal în cazul tuturor inculpaților din dosarul demolărilor ilegale de la fostul Liceu Sanitar. Judecătorii au așteptat prescrierea faptelor înainte de a se pronunța, transmitea CraiovaJust într-un material scris în urmă cu 7 luni. Tot atunci, CraiovaJust a discutat cu Robert Bîltac, care a declarat că nu a înţeles niciodată de ce a făcut parte din acel dosar şi că ar fi preferat achitarea, nefiind de acord cu prescrierea.

„Nu am fugit de instanță, am venit de câte ori m-au chemat, dar nu am fost de acord că s-a prescris. Eu vreau să mi se dea achitare. Nu am demolat nimic, am închiriat doar niște utilaje, ceea ce fac zi de zi și fac și acum. Nu am competența să verific autorizațiile, nu îi întreb pe oameni ce fac cu utilajele. Eu le dau și ei răspund. Nu am înțeles de ce am fost în dosarul ăsta și de ce sunt ținut în el. Administratorul firmei a recunoscut că nu am avut nimic de-a face cu asta. Noi nu facem activități ilicite”.

CITEŞTE ŞI: Apologia și diabolizarea multinaționalelor