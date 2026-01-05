Alocația de hrană pentru elevi, majorată de guvern cu… 1,5 lei

Guvernul a publicat Hotărârea privind Programul național „Masă sănătoasă” pentru 2026, care crește alocația zilnică la 16,5 lei per elev și se va derula începând cu 8 ianuarie, vizând asigurarea unui suport alimentar gratuit pentru preșcolari și elevi pe perioada cursurilor școlare.

Pentru anul 2026, suma alocată pentru Programul național „Masă sănătoasă” este de 1.531.090.000 de lei. Comparativ cu anul 2025, este o creștere de 391.690.000 de lei, iar alocația zilnică per beneficiar propusă este de 16,5 lei, față de 15 lei, potrivit edupedu.ro.

Conform sursei citate, la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar se instituie Programul național „Masă sănătoasă”, denumit PNMS, derulat pe perioada desfășurării cursurilor școlare din anul 2026, începând cu data de 8 ianuarie 2026, pentru preșcolarii și elevii din învățământul preuniversitar, conform prevederilor art. 77 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, conform art 1.

PNMS constă în acordarea zilnică, cu titlu gratuit, a unui suport alimentar constând într-o masă caldă sau, după caz, într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată, în limita unei valori zilnice de 16,5 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, conform art. 2.

PNMS se adresează preșcolarilor și elevilor prezenți la activitățile didactice, pe perioada cursurilor, conform structurii anului școlar. Suportul alimentar nu se acordă pe perioada vacanțelor sau în zilele declarate prin lege ca zile nelucrătoare.

În anul școlar 2024-2025, 533.907 de preșcolari și elevi au beneficiat de alocația de hrană

Selecția unităților de învățământ incluse în PNMS se face de către inspectoratele școlare județene/al municipiului București, denumite în continuare ISJ/ISMB, pe baza criteriilor aprobate prin Ordinul ministrului educației nr. 7.732/2024 privind aprobarea criteriilor pentru includerea unităților de învățământ în Programul național „Masă sănătoasă”.

Numărul anual de beneficiari ai PNMS se stabilește și se propune de către Ministerul Educației și Cercetării, pe baza concluziilor raportului cu privire la impactul PNMS, realizat la nivel național, cu încadrarea în bugetul alocat PNMS pentru anul 2026.

În anul școlar 2023-2024 Programul Național “Masă sănătoasă” a funcționat în 1.463 de unități de învățământ, pentru un număr de 522.341 beneficiari preșcolari și elevi.

