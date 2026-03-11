Cât plătesc românii din diaspora pentru internet mobil și cum pot reduce costurile cu până la 70%

Pentru milioane de români care trăiesc sau lucrează în afara țării, conexiunea la internet mobil este esențială. Fie că este vorba despre apeluri video cu familia, utilizarea aplicațiilor de navigație sau accesul la servicii online, datele mobile au devenit o necesitate zilnică. Totuși, costurile pot varia semnificativ în funcție de țară și de operator, iar mulți români din diaspora ajung să plătească sume considerabile pentru trafic de date. În special atunci când este vorba de roaming în afara UE, tarifele pot crește rapid. Din acest motiv, tot mai mulți utilizatori caută alternative pentru internet ieftin în străinătate, iar tehnologia eSIM devine una dintre cele mai populare soluții.

De ce plătesc românii din diaspora mai mult pentru internet mobil

Mulți români care pleacă la muncă sau locuiesc în străinătate continuă să folosească abonamente sau cartele preplătite din România. Deși acest lucru poate părea convenabil, nvelul de cost roaming România devine rapid o problemă atunci când utilizatorii se află în afara spațiului european sau când depășesc limitele incluse în pachet.

În interiorul Uniunii Europene, regula „Roam like at home” permite folosirea datelor mobile fără costuri suplimentare majore, dar și aici există limite de trafic sau politici de utilizare rezonabilă. În momentul în care utilizatorii depășesc aceste limite sau călătoresc în țări din afara UE, tarifele pot ajunge la câțiva euro pentru fiecare gigabyte de date.

În același timp, operatorii locali din țările în care trăiesc românii oferă uneori abonamente scumpe sau contracte pe termen lung. Pentru cei care se mută frecvent între țări sau lucrează sezonier, aceste contracte nu sunt întotdeauna cea mai bună soluție.

Cât costă internetul mobil în diferite țări europene

Prețul pentru internet mobil diaspora diferă în funcție de stat și de operatorul local. În unele țări vest-europene, precum Germania sau Olanda, pachetele de date mobile pot costa între 10 și 20 de euro pentru 10-20 GB de trafic lunar. În alte state, costurile pot fi chiar mai ridicate dacă utilizatorul nu are un contract pe termen lung.

În plus, atunci când românii călătoresc între mai multe țări din Europa pentru muncă sau turism, folosirea unei singure cartele SIM locale devine dificilă. De fiecare dată trebuie achiziționată o cartelă nouă, iar procesul implică activări, verificări de identitate și uneori perioade minime de utilizare.

Această situație face ca mulți utilizatori să caute soluții flexibile pentru date mobile fără contract, care să funcționeze în mai multe state fără proceduri complicate.

Cum funcționează tehnologia eSIM pentru călători

O alternativă din ce în ce mai populară este tehnologia eSIM, care permite activarea unui plan de date direct pe telefon, fără a introduce o cartelă fizică. Utilizatorii pot instala profilul digital în câteva minute și pot începe să folosească internetul imediat.

Pentru cei care călătoresc frecvent în Europa, un plan de eSIM Europa poate acoperi mai multe țări într-un singur pachet de date. Astfel, românii care lucrează sau locuiesc în diaspora pot folosi internetul mobil în mai multe state fără să schimbe cartela SIM.

În plus, soluțiile de eSIM pentru Europa sunt de obicei preplătite, ceea ce înseamnă că utilizatorii plătesc doar pentru cantitatea de trafic de care au nevoie. Nu există contracte pe termen lung și nici taxe ascunse, iar activarea se face direct din aplicație.

De remarcat că tehnologia eSIM functionează pe majoritatea telefoanelor, indiferent dacă sunt iPhone, Samsung sau alte mărci.

Cum pot românii din diaspora reduce costurile cu până la 70%

Una dintre cele mai eficiente metode de a reduce cheltuielile cu internet mobil pentru diaspora este folosirea unui plan de date global sau regional bazat pe eSIM. În multe cazuri, prețul pe gigabyte este semnificativ mai mic decât cel oferit de roamingul clasic.

De exemplu, prin platforme precum yesim.app, utilizatorii pot achiziționa pachete de date mobile fără contract care funcționează în zeci de țări europene. Activarea se face rapid, prin scanarea unui cod QR, iar planul devine disponibil imediat pe telefon.

Comparativ cu tarifele standard de roaming în afara UE sau cu unele abonamente locale, costurile pot fi reduse chiar și cu 50–70%, în funcție de volumul de date utilizat și de țara în care se află utilizatorul.

Pentru românii care călătoresc frecvent între mai multe state sau care lucrează sezonier în străinătate, acest tip de soluție elimină nevoia de a cumpăra cartele diferite în fiecare țară și oferă o conectivitate stabilă.

Pe măsură ce tot mai mulți români trăiesc și lucrează peste hotare, soluțiile digitale pentru conectivitate devin din ce în ce mai importante. Tehnologii precum eSIM transformă modul în care utilizatorii accesează internetul mobil, oferind mai multă flexibilitate, costuri mai mici și libertatea de a rămâne conectați oriunde în Europa.