Artă pentru Brâncuși, la Galeriile „Cromatic” și la Filarmonica Oltenia

Centrul Judeţean de Cultură și Artă Dolj – Secția pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale și Asociația Seniori Art Craiova vernisează două expoziții de pictură dedicate lui Constantin Brâncuși, considerat unul dintre cei mai importanți mesageri culturali ai României, la împlinirea a 150 de ani de la nașterea sa.

Expoziția de pictură „Brâncușiana Junior” – ediția a V-a va fi deschisă vineri, 13 februarie 2026, de la ora 16:30, în foyer-ul Filarmonicii Oltenia Craiova.

Îl onorează pe Brâncuși prin creațiile lor copiii: Alessia Vasilescu, Andu Turcu, Andreea Mirea, Amalia Mihai, Alexandra Mărinică, Alexia Ardeleanu, Daria Maria Florescu, David Volintiru, Eliza Lupu, Eva Băluțoiu, Gabriela Mărinică, Luca Isvoranu, Maria Simona Curcă, Mihai Etegan, Petra Barbu, Petre Nicolas Săulescu, Rareș Lucan, Rebeca Dumitriu, Ruxandra Lucan și Sofia Robanțu.

Expozanții urmează cursurile programului de inițiere în artă „Să trăim frumos într-un mediu sănătos”, derulat din 2018 de Asociația Seniori Art Craiova și Cromatic Art Studio, în parteneriat cu Secția pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, sub îndrumarea lui Daniel Guță, artist plastic și curator al celor două expoziții.

Expoziția „Brâncușiana Junior” va putea fi vizitată până la 26 februarie 2026.

Cea de-a doua expoziție de artă vizuală dedicată sculptorului Constantin Brâncuși va fi vernisată joi, 19 februarie 2026, de la ora 16:00, la Galeriile „Cromatic”, și va reuni artiști plastici profesioniști și amatori, creatori care își exprimă admirația față de opera marelui sculptor.

„ATELIER DE COREGRAFIE – INSPIRAȚIE BRÂNCUȘIANĂ”

În cadrul Anului „Brâncuși”, Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj, prin Secția de Ansamblul de Dans Popular „Maria Tănase”, în parteneriat cu Școala Gimnazială „Traian” Craiova, organizează un eveniment dedicat elevilor, în care dansul popular devine punct de plecare pentru creație artistică.

Evenimentul propune o incursiune în universul jocului tradițional românesc, de la culegerea și valorificarea acestuia până la transpunerea sa în creații coregrafice originale. Elevii au ocazia să descopere legătura dintre tradiție și imaginația creatorului, într-o experiență artistică ce reflectă, prin mișcare și expresivitate, spiritul operei brâncușiene.

Elevii vor descoperii tradiția într-o formă vie, reinterpretată prin artă și dans, demonstrând că valorile autentice pot genera permanent noi forme de expresie.

Elevii sunt așteptați să pășească într-o lume în care tradiția capătă sensuri noi prin creativitate și mișcare.

