Craiova
joi, 12 februarie, 2026
(VIDEO) Craiova: Minoră de 16 ani, reținută pentru furt calificat în formă continuată

Mariana BUTNARIU
Polițiști din cadrul Secției 2 Craiova au reținut, pentru 24 de ore, o tânără de 16 ani, din comuna Podari, bănuită de furt calificat, în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, în perioada noiembrie 2025 – ianuarie 2026, polițiștii au fost sesizați de trei persoane cu privire la faptul că, din interiorul autoturismelor, le-au fost sustrase bunuri personale.

În urma activităților investigativ-operative, a fost identificată o minoră de 16 ani, din comuna Podari, bănuită de comiterea faptelor.

În baza probatoriului administrat, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, aceasta a fost reținută pentru 24 de ore. Ea a fost introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

Astăzi, tânăra urmează să fie prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

