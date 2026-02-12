(VIDEO) Craiova: Minoră de 16 ani, reținută pentru furt calificat în formă continuată

Polițiști din cadrul Secției 2 Craiova au reținut, pentru 24 de ore, o tânără de 16 ani, din comuna Podari, bănuită de furt calificat, în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, în perioada noiembrie 2025 – ianuarie 2026, polițiștii au fost sesizați de trei persoane cu privire la faptul că, din interiorul autoturismelor, le-au fost sustrase bunuri personale.

În urma activităților investigativ-operative, a fost identificată o minoră de 16 ani, din comuna Podari, bănuită de comiterea faptelor.

În baza probatoriului administrat, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, aceasta a fost reținută pentru 24 de ore. Ea a fost introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

Astăzi, tânăra urmează să fie prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Citește și: RAR: Aproape 4 din 10 mașini verificate în trafic aveau deficiențe tehnice