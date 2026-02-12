0.6 C
Craiova
joi, 12 februarie, 2026
RAR: Aproape 4 din 10 mașini verificate în trafic aveau deficiențe tehnice

De Mariana BUTNARIU
92.219 vehicule controlate în 2025 la nivel național
Inspectorii Registrului Auto Român (RAR) au verificat în trafic, anul trecut, 92.219 vehicule. Rezultatele arată că 38,5% dintre mașinile oprite prezentau deficiențe tehnice majore sau periculoase, fiind declarate neconforme.

Cele mai frecvente deficiențe:

  • Instalația electrică de iluminare-semnalizare – 24,11%,
  • Emisii poluante – 20,46%,
  • Punți, jante, anvelope și suspensie – 10,32%,
  • Vizibilitate – 10,15%,
  • Șasiu și elemente atașate șasiului – 9,22%.

Deficiențe la sistemul de frânare au fost constatate la 4,21% dintre vehicule, iar probleme la sistemul de direcție la 1,4%. În total, 4.697 vehicule prezentau pericol iminent de accident, iar 6.064 vehicule aveau probleme din sfera poluării.

Aproximativ 1,8% dintre vehicule prezentau probleme cu ITP fals, expirat sau anulat.

În urma controalelor mixte RAR-Poliția Rutieră, au fost aplicate:

  • 26.531 sancțiuni,
  • 22.027 certificate de înmatriculare retrase,
  • 364 vehicule imobilizate,
  • 188 ITP-uri anulate.

🔹 Situația în județul Dolj

În Dolj, au fost verificate 3.394 vehicule:

  • 24,2% prezentau neconformități tehnice sau legate de acte,
  • 99 vehicule (3%) prezentau pericol iminent de accident,
  • 2,4% deficiențe la emisii poluante,
  • 3% ITP fals, expirat sau anulat.

Rezultate controale mixte Dolj:

  • 1.034 amenzi contravenționale,
  • 564 certificate de înmatriculare retrase.

💡 Atenție: certificatele reținute pot fi redobândite doar după efectuarea unei inspecții tehnice specifice la RAR.

⚠️ Atenție șoferi!

Rezultatele controalelor RAR-Poliție nu reflectă starea generală a parcului auto din România, deoarece sunt verificate doar vehiculele suspecte de defecțiuni.

