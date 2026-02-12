RAR: Aproape 4 din 10 mașini verificate în trafic aveau deficiențe tehnice

Inspectorii Registrului Auto Român (RAR) au verificat în trafic, anul trecut, 92.219 vehicule. Rezultatele arată că 38,5% dintre mașinile oprite prezentau deficiențe tehnice majore sau periculoase, fiind declarate neconforme.
Cele mai frecvente deficiențe:
- Instalația electrică de iluminare-semnalizare – 24,11%,
- Emisii poluante – 20,46%,
- Punți, jante, anvelope și suspensie – 10,32%,
- Vizibilitate – 10,15%,
- Șasiu și elemente atașate șasiului – 9,22%.
Deficiențe la sistemul de frânare au fost constatate la 4,21% dintre vehicule, iar probleme la sistemul de direcție la 1,4%. În total, 4.697 vehicule prezentau pericol iminent de accident, iar 6.064 vehicule aveau probleme din sfera poluării.
Aproximativ 1,8% dintre vehicule prezentau probleme cu ITP fals, expirat sau anulat.
În urma controalelor mixte RAR-Poliția Rutieră, au fost aplicate:
- 26.531 sancțiuni,
- 22.027 certificate de înmatriculare retrase,
- 364 vehicule imobilizate,
- 188 ITP-uri anulate.
🔹 Situația în județul Dolj
În Dolj, au fost verificate 3.394 vehicule:
- 24,2% prezentau neconformități tehnice sau legate de acte,
- 99 vehicule (3%) prezentau pericol iminent de accident,
- 2,4% deficiențe la emisii poluante,
- 3% ITP fals, expirat sau anulat.
Rezultate controale mixte Dolj:
- 1.034 amenzi contravenționale,
- 564 certificate de înmatriculare retrase.
💡 Atenție: certificatele reținute pot fi redobândite doar după efectuarea unei inspecții tehnice specifice la RAR.
⚠️ Atenție șoferi!
Rezultatele controalelor RAR-Poliție nu reflectă starea generală a parcului auto din România, deoarece sunt verificate doar vehiculele suspecte de defecțiuni.
