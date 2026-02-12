RAR: Aproape 4 din 10 mașini verificate în trafic aveau deficiențe tehnice

Inspectorii Registrului Auto Român (RAR) au verificat în trafic, anul trecut, 92.219 vehicule. Rezultatele arată că 38,5% dintre mașinile oprite prezentau deficiențe tehnice majore sau periculoase, fiind declarate neconforme.

Cele mai frecvente deficiențe:

Instalația electrică de iluminare-semnalizare – 24,11%,

Emisii poluante – 20,46%,

Punți, jante, anvelope și suspensie – 10,32%,

Vizibilitate – 10,15%,

Șasiu și elemente atașate șasiului – 9,22%.

Deficiențe la sistemul de frânare au fost constatate la 4,21% dintre vehicule, iar probleme la sistemul de direcție la 1,4%. În total, 4.697 vehicule prezentau pericol iminent de accident, iar 6.064 vehicule aveau probleme din sfera poluării.

Aproximativ 1,8% dintre vehicule prezentau probleme cu ITP fals, expirat sau anulat.

În urma controalelor mixte RAR-Poliția Rutieră, au fost aplicate:

26.531 sancțiuni,

22.027 certificate de înmatriculare retrase,

364 vehicule imobilizate,

188 ITP-uri anulate.

🔹 Situația în județul Dolj

În Dolj, au fost verificate 3.394 vehicule:

24,2% prezentau neconformități tehnice sau legate de acte,

99 vehicule (3%) prezentau pericol iminent de accident,

2,4% deficiențe la emisii poluante,

3% ITP fals, expirat sau anulat.

Rezultate controale mixte Dolj:

1.034 amenzi contravenționale,

564 certificate de înmatriculare retrase.

💡 Atenție: certificatele reținute pot fi redobândite doar după efectuarea unei inspecții tehnice specifice la RAR.

⚠️ Atenție șoferi!

Rezultatele controalelor RAR-Poliție nu reflectă starea generală a parcului auto din România, deoarece sunt verificate doar vehiculele suspecte de defecțiuni.

Citește și: Percheziții în Olt: Peste 33.000 de țigarete de contrabandă confiscate