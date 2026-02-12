Percheziții în Olt: Peste 33.000 de țigarete de contrabandă confiscate

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Olt, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, au efectuat percheziții în comunele Bucinișu și Brastavățu, la locuințele unor persoane fizice și la sediul unei persoane juridice.

Cercetările vizează activitatea unui bărbat de 50 de ani, din comuna Bucinișu, care, în perioada 2025 – 2026, ar fi:

Deținut și comercializat țigarete fără marcaje fiscale,

Folosit pentru aceasta o societate comercială administrată de el,

Marfa ar fi provenit din contrabandă.

Bunuri ridicate și anchetă în desfășurare

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat peste 33.000 de țigarete fără marcaje fiscale;

Acțiunea a avut ca scop documentarea activității infracționale, ridicarea bunurilor provenite din activități ilicite și luarea măsurilor legale;

Ancheta continuă sub coordonarea Parchetului pentru tragerea la răspundere a celor implicați.

