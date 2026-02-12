Pasiune și emoție: „Boema”, reprezentație de excepție la Opera Craiova

Opera Română Craiova invită publicul la spectacolul „Boema” de Giacomo Puccini, programat sâmbătă, 14 februarie 2026, de la ora 19.00, pe scena Cercului Militar. Evenimentul face parte din Stagiunea 2025–2026, dedicată Centenarului Elena Teodorini.

Inspirată de atmosfera boemă a Parisului secolului al XIX-lea, capodopera lui Puccini impresionează prin lirismul intens și realismul emoțional, fiind una dintre cele mai iubite și tulburătoare creații din repertoriul liric universal.

Reprezentația din această săptămână aduce în fața publicului o distribuție specială: Tamara Kalinkina (Mimi), Viktoria Romanova (Musetta), Alfonso Zambuto (Rodolfo), Enrico Marrucci (Marcello), Ioan Toma (Colline) și Ioan Cherata (Schaunard). Din distribuție mai fac parte Romulus Nicolae Cucu (Benoît/Alcindoro), Petrișor Efrem (Parpignol), Cristian Fofucă (Sergent) și Patrik Șain (Vameș).

Orchestra și Corul Operei Române Craiova vor evolua sub conducerea muzicală a maestrului Adi Bar Soria, într-o seară ce promite emoție, pasiune și rafinament artistic.

