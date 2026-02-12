ANAF: Criteriile privind declararea inactivității fiscale au rămas neschimbate în cazul mandatului administratorilor

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) transmite că nu au fost modificate criteriile privind declararea inactivității fiscale a firmelor în ceea ce privește mandatul administratorilor, în contextul informațiilor apărute recent în spațiul public.

Instituția precizează că nu declară contribuabili inactivi fiscal și nu transmite notificări dacă mandatul administratorilor este stabilit pe durată nelimitată. Evaluarea activității fiscale se face exclusiv în baza criteriilor prevăzute de Codul de procedură fiscală.

Ce nu intră în atribuțiile ANAF

Stabilirea valabilității mandatelor organelor statutare de conducere ale societăților comerciale nu este responsabilitatea ANAF.

Aspectele ce țin de:

durata mandatului administratorilor,

prelungirea acestuia,

modificarea actelor constitutive

sunt reglementate de legislația societară și intră în atribuțiile Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

În ce situații poate fi declarată o firmă inactivă fiscal

Conform legislației în vigoare, o societate poate fi declarată inactivă fiscal dacă:

încalcă obligațiile declarative pentru perioada stabilită de lege;

se sustrage de la inspecția fiscală prin declararea unor sedii fictive sau neidentificabile;

are înscrisă inactivitatea temporară în Registrul Comerțului;

se află în alte situații prevăzute expres de Codul de procedură fiscală.

Noua regulă aplicabilă din 1 ianuarie 2026

Începând cu 1 ianuarie 2026, firmele pot fi declarate inactive fiscal și dacă depășesc cu cinci luni termenul legal de depunere a situațiilor financiare anuale.

Măsura vizează:

îmbunătățirea disciplinei fiscale;

creșterea transparenței financiare;

reducerea fenomenului firmelor „fantomă”.

Verificarea acestei condiții se aplică începând cu exercițiul financiar raportat în anul 2026.

Ce efecte are declararea inactivității fiscale

ANAF subliniază că obligațiile fiscale nu sunt suspendate în cazul declarării inactivității.

Contribuabilul are în continuare obligația:

depunerii declarațiilor fiscale;

plății impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale;

respectării procedurilor de administrare fiscală.

Pentru firmele plătitoare de TVA:

codul de TVA se anulează la data comunicării deciziei de inactivitate;

TVA colectată în perioada inactivității trebuie declarată și plătită, fără drept de deducere.

De asemenea, inactivitatea fiscală este înscrisă în cazierul fiscal al societății și al reprezentanților legali.

Unde pot fi obținute clarificări

ANAF oferă asistență telefonică la numărul 031.403.91.60, de luni până joi între orele 8:30–16:30 și vineri între 8:30–14:00.

Întrebările pot fi transmise și prin Formularul Unic de Contact, disponibil pe site-ul ANAF.

Pentru aspecte ce țin de Registrul Comerțului, solicitările pot fi adresate ONRC prin punctele de contact oficiale.

Concluzie

ANAF precizează că singura modificare recentă privind declararea inactivității fiscale este legată de depășirea termenului de depunere a situațiilor financiare anuale.

Mandatul administratorilor, dacă este pe durată nelimitată, nu constituie motiv de declarare a inactivității fiscale.

