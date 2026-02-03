Craiova: Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” celebrează Ziua Internațională a Cititului Împreună

-1.6 C
De Mariana BUTNARIU
Ore de lectură în limba română și engleză, organizate online pentru elevi din Craiova
Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” Craiova organizează în perioada 4–5 februarie o serie de ore de lectură în limbile română și engleză, dedicate celebrării Zilei Internaționale a Cititului Împreună, ediția 2026.

Prin această inițiativă, instituția se alătură unei sărbători internaționale menite să promoveze:

  • bucuria cititului,
  • dialogul intercultural,
  • dezvoltarea competențelor lingvistice în rândul elevilor.

Activitățile se vor desfășura online, pe platforma ZOOM, și sunt coordonate de bibliotecarele Mădălina Băilesteanu și Denisa Florescu.

La evenimente vor participa elevi și cadre didactice din mai multe unități de învățământ din municipiul Craiova:

  • Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu” – profesor coordonator Gabriela Aranghel,
  • Școala Gimnazială Particulară „Ethos” – profesor coordonator Monica Mărunțelu,
  • Școala Gimnazială „Decebal” – profesor coordonator Mădălina Ștefania Ciungu,
  • Liceul Energetic Craiova – profesor coordonator Veronica Bărbulescu.

Prin organizarea acestor ore de lectură, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” își reafirmă rolul activ în susținerea educației, încurajarea lecturii și consolidarea legăturilor dintre școală, bibliotecă și comunitate, contribuind la formarea tinerilor cititori într-un cadru modern și interactiv.

