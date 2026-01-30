Ziua Internațională a Cititului Împreună, celebrată la Muzeul Cărții și Exilului Românesc din Craiova

Muzeul Cărții și Exilului Românesc marchează miercuri, 4 februarie 2026, Ziua Internațională a Cititului Împreună, printr-un eveniment dedicat elevilor de clasa a IV-a de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Craiova.

Club de lectură pentru elevii de clasa a IV-a

Activitatea se va desfășura începând cu ora 9.00, sub forma unei noi întâlniri a Clubului de lectură pentru copii și adolescenți. Elevii vor participa însoțiți de profesor pentru învățământul primar Voican Victoria și de bibliotecarul școlar Giurcă Daiana Louisa.

Lectură interactivă cu autori din exilul literar românesc

Evenimentul va fi coordonat de Rodica Constanda și Cristina Gelep, care vor organiza o sesiune de lectură interactivă. Textele alese aparțin autoarelor Carmen Firan și Sonia Larian, personalități ale exilului literar românesc și figuri reprezentative ale literaturii pentru copii. Elevii vor discuta și își vor exprima impresiile în urma lecturilor parcurse.

Importanța lecturii împărtășite

Ziua Internațională a Cititului Împreună evidențiază rolul lecturii ca instrument de dialog, educație și conexiune. Evenimentul încurajează lectura cu voce tare și împărtășirea poveștilor, cultivând dragostea pentru cărți încă din copilărie

Ziua Internațională a Cititului Împreună (ZICI), cunoscută la nivel internațional ca Read Aloud Day, este celebrată anual în prima zi de miercuri a lunii februarie. Inițiativa promovează alfabetizarea și aduce împreună comunități din școli, biblioteci și familii prin lectura cu voce tare.

