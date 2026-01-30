Furt prin metoda „ghicitul”: o femeie reținută la Râmnicu Vâlcea după ce a furat bani de la un bărbat de 62 de ani

O femeie de 38 de ani din municipiul Râmnicu Vâlcea a fost reținută pentru 24 de ore de polițiștii Biroului de Investigații Criminale, fiind acuzată de furt, după ce ar fi sustras 1.100 de lei de la un bărbat, folosind pretextul ghicitului în viitor.

Abordat pe stradă sub pretextul „prezicerii viitorului”

Potrivit polițiștilor, fapta ar fi avut loc în data de 12 ianuarie 2026. Un bărbat de 62 de ani a fost abordat, pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, de două femei necunoscute.

Sub pretextul că îi vor prezice viitorul, una dintre acestea ar fi profitat de neatenția victimei și ar fi sustras 1.100 de lei din geanta purtată pe umăr.

Două femei identificate de polițiști

În urma activităților investigative, polițiștii au stabilit identitatea persoanelor bănuite de comiterea faptei: două femei de 38 și 54 de ani, ambele din Râmnicu Vâlcea.

Pe baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, a fost dispusă reținerea pentru 24 de ore a femeii de 38 de ani.

Aceasta a fost introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Vâlcea.

Urmează prezentarea la Parchet

Astăzi, femeia urmează să fie prezentată unității de parchet competente, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale, iar cea de-a doua femeie este cercetată pentru complicitate la furt.

Citește și: (VIDEO) Trei persoane reținute în Craiova pentru furt calificat de peste 100.000 de lei