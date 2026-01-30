5.6 C
(VIDEO) Trei persoane reținute în Craiova pentru furt calificat de peste 100.000 de lei

Mariana BUTNARIU
-

Polițiștii Secției 5 din Craiova au reținut trei bărbați, cu vârste între 21 și 34 de ani, acuzați de furt calificat, complicitate și tăinuire. Aceștia ar fi sustras bunuri în valoare de peste 100.000 de lei de la o societate comercială din municipiu.

Polițiștii au fost sesizați, pe 15 ianuarie, de un bărbat de 55 de ani, din Craiova, că mai multe bunuri ale societății sale ar fi fost furate. Bunurile sustrase includeau:

  • laser cu trepied și încărcător,
  • bormașină cu încărcător,
  • circular și acumulatori,
  • autofiletantă și două picamere.

Prejudiciul estimat depășește 100.000 de lei.

Modul de operare și implicarea suspecților

Din cercetări, polițiștii au stabilit:

  • Un tânăr de 21 de ani, din Dioști, ar fi pătruns în containerul modular prin forțarea mecanismului de închidere.
  • Un bărbat de 34 de ani, din Leu, ar fi transportat bunurile sustrase.
  • Un alt tânăr de 21 de ani, din Afumați, ar fi valorificat o parte din bunuri.

Prejudiciul a fost recuperat în proporție de 80% și restituit persoanei vătămate.

Măsuri preventive și ancheta în curs

Ieri, cei trei suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.
În cursul zilei de astăzi, aceștia vor fi prezentați Parchetului cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

