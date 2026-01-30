World Vision România lansează granturi pentru prevenirea violenței și bullying-ului în școli

În contextul Zilei Internaționale a Nonviolenței în Școală, Fundația World Vision România acordă 10 granturi de 10.000 EUR pentru ONG-uri care vor implementa proiecte dedicate prevenirii violenței și bullying-ului în mediul școlar, susținând astfel elevii, părinții și profesorii din întreaga țară.
Peste 93% dintre copiii din mediul rural au raportat cel puțin un incident de bullying în anul școlar anterior. Studiul „Siguranța în școală-2024” arată că mai mult de jumătate dintre elevi au fost înjurați sau jigniți la școală sau în apropierea acesteia, iar 31% dintre umiliri au fost comise de cadre didactice.
Programul SAVE – granturi pentru prevenție și combatere
Apelul de proiecte oferă 10 granturi în valoare de 10.000 EUR pentru ONG-uri care vor implementa programe în domeniul protecției copilului împotriva violenței. Documentele de aplicare sunt disponibile aici, termenul limită de depunere fiind 31 martie, ora 14:00.
Impactul proiectelor anterioare
În 2025, World Vision România a coordonat 32 de proiecte în valoare de 825.000 EUR, în 158 de școli din 34 de județe și Municipiul București, instruind:
- 35.000 copii,
- 9.000 părinți,
- 5.000 profesori,
- 1.000 experți.
Tipurile de intervenție includ: informare și conștientizare, formare pentru cadre didactice, schimb de bune practici, networking și activități de advocacy.
Metode interactive și inovative de prevenție
Proiectele au inclus:
- ateliere și lecții interactive
- expoziții de artă și concursuri de materiale video
- teatru social și de păpuși
- instrumente VR și platforme educaționale
- laboratoare de inovare și resurse pentru profesori
Rezultate și mărturii
Participanții au apreciat inițiativele:
- „M-a făcut să-mi dau seama că tăcerea nu ajută și că există oameni care chiar vor să ne asculte.” (elev, Neamț)
- „Este nevoie de astfel de proiecte în toate școlile din România.” (vizitator expoziție, Neamț)
- „Acum știu să intervin mai bine, iar elevii au înțeles ce înseamnă relațiile sănătoase între ei.” (profesor, Bacău)
Noi proiecte SAVE în 2026
Începând cu 1 februarie 2026, 13 noi proiecte SAVE vor fi implementate pentru peste 13.000 de beneficiari:
- 7.800 elevi
- 3.900 părinți
- 1.040 profesori
- 260 experți
Mai multe detalii și lista proiectelor sunt disponibile aici.
Citește și: Cuplu din Indonezia bătut cu 140 de lovituri pentru sex în afara căsătoriei și consum de alcool