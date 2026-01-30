World Vision România lansează granturi pentru prevenirea violenței și bullying-ului în școli

În contextul Zilei Internaționale a Nonviolenței în Școală, Fundația World Vision România acordă 10 granturi de 10.000 EUR pentru ONG-uri care vor implementa proiecte dedicate prevenirii violenței și bullying-ului în mediul școlar, susținând astfel elevii, părinții și profesorii din întreaga țară.

Peste 93% dintre copiii din mediul rural au raportat cel puțin un incident de bullying în anul școlar anterior. Studiul „Siguranța în școală-2024” arată că mai mult de jumătate dintre elevi au fost înjurați sau jigniți la școală sau în apropierea acesteia, iar 31% dintre umiliri au fost comise de cadre didactice.

Programul SAVE – granturi pentru prevenție și combatere

Apelul de proiecte oferă 10 granturi în valoare de 10.000 EUR pentru ONG-uri care vor implementa programe în domeniul protecției copilului împotriva violenței. Documentele de aplicare sunt disponibile aici, termenul limită de depunere fiind 31 martie, ora 14:00.

Impactul proiectelor anterioare

În 2025, World Vision România a coordonat 32 de proiecte în valoare de 825.000 EUR, în 158 de școli din 34 de județe și Municipiul București, instruind:

35.000 copii ,

, 9.000 părinți ,

, 5.000 profesori ,

, 1.000 experți.

Tipurile de intervenție includ: informare și conștientizare, formare pentru cadre didactice, schimb de bune practici, networking și activități de advocacy.

Metode interactive și inovative de prevenție

Proiectele au inclus:

ateliere și lecții interactive

expoziții de artă și concursuri de materiale video

teatru social și de păpuși

instrumente VR și platforme educaționale

laboratoare de inovare și resurse pentru profesori

Rezultate și mărturii

Participanții au apreciat inițiativele:

„M-a făcut să-mi dau seama că tăcerea nu ajută și că există oameni care chiar vor să ne asculte.” (elev, Neamț)

„Este nevoie de astfel de proiecte în toate școlile din România.” (vizitator expoziție, Neamț)

„Acum știu să intervin mai bine, iar elevii au înțeles ce înseamnă relațiile sănătoase între ei.” (profesor, Bacău)

Noi proiecte SAVE în 2026

Începând cu 1 februarie 2026, 13 noi proiecte SAVE vor fi implementate pentru peste 13.000 de beneficiari:

7.800 elevi

3.900 părinți

1.040 profesori

260 experți

Mai multe detalii și lista proiectelor sunt disponibile aici.

Citește și: Cuplu din Indonezia bătut cu 140 de lovituri pentru sex în afara căsătoriei și consum de alcool