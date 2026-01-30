Cuplu din Indonezia bătut cu 140 de lovituri pentru sex în afara căsătoriei și consum de alcool

Un cuplu din provincia Aceh, Indonezia, a fost bătut cu 140 de lovituri de baston pentru încălcarea Sharia, legea islamică, după ce au întreținut relații sexuale în afara căsătoriei și au consumat alcool. Pedeapsa, aplicată public, a stârnit critici din partea organizațiilor pentru drepturile omului.

Pedeapsa brutală și reacția victimei

Femeia în vârstă de 21 de ani a leșinat în timpul executării pedepsei, fiind lovită succesiv de trei ofițere cu bastoane de ratan. După ce s-a prăbușit, a fost transportată la ambulanță.

Conform codului penal islamic din Aceh:

Sexul în afara căsătoriei se pedepsește cu 100 de lovituri ,

, Consumul de alcool se pedepsește cu 40 de lovituri.

În total, cuplul a primit 140 de lovituri, potrivit BBC. Alte patru persoane, inclusiv un ofițer din poliția islamică, au fost, de asemenea, pedepsite pentru încălcarea legii religioase.

Critici și reglementări

Azharul Husna, coordonatorul grupului indonezian pentru drepturile omului Kontras în Aceh, a criticat modul în care se aplică aceste pedepse, subliniind că regulile trebuie „îmbunătățite” pentru a sprijini victimele după execuție.

Ofițerul din poliția islamică prezent în locuința femeii a fost, de asemenea, bătut cu 23 de lovituri și urmează să fie demis, după cum a declarat Muhammad Rizal, șeful poliției islamice din Aceh.

Aceh este singura provincie din Indonezia care aplică Sharia și pedepsește mai multe infracțiuni cu lovituri publice, inclusiv consumul de alcool și relațiile extraconjugale, într-un context de lege religioasă strictă.

