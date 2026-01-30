China execută rapid 11 membri ai unei familii mafiote din nord-estul Myanmarului

China a executat 11 membri ai unei familii de crimă organizată din Laukkaing, statul Shan, Myanmar, condamnați în septembrie pentru abuzuri și fraude brutale. Autoritățile chineze au justificat acțiunea ca răspuns la victimele chineze implicate în operațiuni ilegale de tip „măcelărire a porcilor” și la abuzurile excesive din complexe frauduloase.

Clanurile Ming, Bau, Wei și Liu și dominația lor în Laukkaing

Din 2009, cele patru familii au preluat controlul orașului de graniță Laukkaing după ce armata din Myanmar a alungat MNDAA, gruparea insurgentă etnică. Clanurile și-au extins afacerile de la producția de opiu și metamfetamină la cazinouri și fraude online, menținând legături strânse cu autoritățile militare.

Abuzuri și fraude împotriva cetățenilor chinezi

Complexele frauduloase conduse de familiile Ming și Bau erau recunoscute pentru brutalitate: zeci de mii de muncitori chinezi au fost atrași cu promisiuni de salarii mari și apoi forțați să desfășoare escrocherii elaborate. Tortura și violența erau practici obișnuite, iar victimele erau adesea chineze.

Operațiunea Chinei și predarea clanurilor

Ca răspuns la abuzurile împotriva cetățenilor săi, China a acționat decisiv: MNDAA și aliații săi au recucerit Laukkaing, au reținut liderii celor patru familii și au predat poliției chineze peste 60 de rude și asociați. Patriarhul familiei Ming, Ming Xuechang, s-a sinucis după capturare. În timpul interogatoriilor, s-au descoperit mărturii despre crime comise pentru a demonstra puterea.

China extinde acțiunile în regiune

China a convins Thailanda și Cambodgia să extrădeze doi lideri de afaceri chinezi implicați în fraude transnaționale și a adus înapoi zeci de mii de muncitori chinezi pentru a fi judecați. Aceasta reprezintă cea mai puternică acțiune a Chinei împotriva crimelor organizate de peste graniță.

De ce acțiunea a fost rapidă

Afacerile frauduloase erau situate prea aproape de granița Yunnan, afectând direct cetățenii chinezi și reputația statului, potrivit BBC. Execuția rapidă a celor 11 membri ai familiei reflectă politica dură a Chinei față de crimele organizate care afectează propriii cetățeni.

