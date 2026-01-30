Week-end la Teatrul Colibri Craiova: povești, păpuși și actorii care dau viață magiei

Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova invită publicul în week-end la spectacole care aduc povești nemuritoare și păpuși fermecătoare pe scenă. Interpretează actorii:

Oana Stancu,

Emanuel Popescu,

Daniel Mirea,

Adriana Ioncu,

Robert Iovan,

Marin Fagu,

Ionica Dobrescu,

Alla Cebotari,

Alis Ianoș,

Cosmin Dolea.

Sâmbătă, 31 ianuarie: „Pic” – inocență și bucuria descoperirii

Spectacolul „Pic”, creat de Ana Cucu Popescu și Delia Gavlițchi, regizat de Delia Gavlițchi, propune o experiență nonverbală despre puritate și descoperirea lumii prin povestea cu păpuși. Scenografia aparține lui Tünde Tomos, muzica lui Claudiu Fălămaș, iar coregrafia este semnată de Cătălin Filip.

Actorii Oana Stancu, Emanuel Popescu, Daniel Mirea, Adriana Ioncu, Robert Iovan, Marin Fagu, Ionica Dobrescu, Alla Cebotari și Alis Ianoș vor aduce la viață magia poveștii.

🎭 Vârsta minimă recomandată: 3 ani.

🕕 Ora: 18:00

Duminică, 1 februarie: „Crăiasa Zăpezii” – prietenie și curaj

Spectacolul „Crăiasa Zăpezii”, adaptare după H.Ch. Andersen, regizat de Laurențiu Tudor, readuce pe scenă aventura și emoția poveștii clasice. Actorii Alis Ianoș și Cosmin Dolea, alături de voice over-ul lui Ionica Dobrescu și Geo Dinescu și video mapping-ul realizat de Marin Fagu, creează o experiență vizuală și emoțională pentru cei mici.

🎭 Vârsta recomandată: peste 5 ani

🕚 Ora: 11:00

Prietenia, cheia poveștilor

Atât în „Pic”, cât și în „Crăiasa Zăpezii”, copiii descoperă că tot ceea ce contează este un prieten care să-i ia de mână și să-i ajute să treacă prin aventuri, chiar și cele mai înghețate.

