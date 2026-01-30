Gorj: Șase persoane, printre care medici și asistenți, puse sub control judiciar într-un dosar de fals medical și abuz în serviciu

Procurorii au efectuat, ieri, 41 de percheziții într-un dosar vizând obținerea și folosirea ilegală a documentelor medicale între 2022 și 2025.

Cele șase persoane reținute – un medic, trei asistenți și doi beneficiari ai documentelor – au fost ulterior plasate sub control judiciar pentru 60 de zile. Personalului medical i s-a interzis, printre altele, exercitarea profesiei pe această perioadă, a precizat purtătorul de cuvânt al Parchetului, procurorul Lucian Brâncuși.

Cum au fost folosite documentele medicale false

Anchetatorii au stabilit că, în perioada 2022-2025, 31 de persoane au obținut și folosit documente medicale false care atestau inaptitudinea lor medicală. Scopul a fost sustragerea de la munca neremunerată în folosul comunității, dispusă de instanțe.

Potrivit comunicatului Parchetului:

„Cinci suspecți, un medic și patru asistenți specializați în medicina muncii, fiind instigați de cei 31 de beneficiari, au eliberat în fals fișe de aptitudini și adeverințe medicale, folosite ulterior pentru a solicita instanțelor încetarea obligației în folosul comunității.”

Alte nereguli medicale descoperite

Un medic ginecolog din sistemul privat a emis diagnostice fictive și a direcționat paciente către un anumit cabinet pentru consultații, cu scopul de a crește numărul de pacienți și veniturile clinicii.

De asemenea, un alt medic din domeniul medicina muncii a eliberat adeverințe de concediu medical false, folosite de beneficiari pentru a justifica lipsa de la locul de muncă.

