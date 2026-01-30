Trump: Putin nu va ataca orașele din Ucraina în timpul săptămânii cu ger extrem

Donald Trump a afirmat că Vladimir Putin a acceptat o pauză temporară a atacurilor asupra orașelor ucrainene, inclusiv Kiev, pe fondul unei perioade de ger extrem.

Trump nu a precizat când ar urma să înceapă această pauză, însă prognozele meteo indică scăderi accentuate de temperatură în capitala Ucrainei, cu minime de până la –24 de grade Celsius în zilele următoare.

Rusia nu confirmă acordul

Autoritățile ruse nu au confirmat existența unui acord privind suspendarea atacurilor,potrivit BBC. În schimb, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat declarațiile lui Trump și a spus că se așteaptă ca Moscova să își respecte promisiunea.

Atacuri repetate asupra infrastructurii energetice

În ultimele ierni, Rusia a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, strategie aplicată și în timpul primelor luni ale invaziei la scară largă lansate în 2022, afectând alimentarea cu energie în perioadele de temperaturi scăzute.

Citește și: (VIDEO) Melania Trump: noul film despre Prima Doamnă „nu este un documentar”