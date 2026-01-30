(VIDEO) Melania Trump: noul film despre Prima Doamnă „nu este un documentar”

La premiera filmului „Melania”, organizată joi seară la Trump Kennedy Center, Prima Doamnă a afirmat că producția nu trebuie catalogată drept documentar.

„Unii au numit acesta un documentar. Nu este”, a spus Melania Trump, adresându-se invitaților, printre care membri ai administrației, influenceri conservatori și invitați din mediul public.

Ea a descris filmul drept „o experiență creativă care oferă perspective și momente”.

Contract de 40 de milioane de dolari cu Amazon

Potrivit unei surse familiarizate cu situația, Melania Trump a semnat un contract de aproximativ 40 de milioane de dolari cu Amazon MGM Studios, la care se adaugă un buget de marketing estimat la 35 de milioane de dolari.

Întrebată despre criteriile de succes ale filmului, Prima Doamnă a spus că nu urmărește cifrele de box office sau statisticile de streaming, considerând contractul deja un succes.

Filmul urmărește revenirea la Casa Albă

Producția documentează aproximativ 20 de zile din perioada revenirii lui Donald Trump la Casa Albă. Filmul marchează o abordare rară, prin care o Primă Doamnă în funcție valorifică accesul la viața personală și la evenimente oficiale.

Agentul și consilierul principal al Melaniei Trump, Marc Beckman, a declarat că acordul a fost semnat în calitate de persoană privată, înainte de inaugurare.

Acces extins după inaugurare

Deși contractul a fost semnat în perioada de tranziție prezidențială, echipa de producție a avut acces la Prima Doamnă și după inaugurare. Filmările au inclus deplasări la bordul Air Force One și vizite în Carolina de Nord și California.

Potrivit unei surse prezente la proiecție, Melania Trump, producător executiv al filmului, a avut control editorial complet asupra materialului.

Scene și momente personale

Printre elementele prezentate se numără pregătirile pentru Ziua Inaugurării, reflecții ale președintelui Trump asupra evenimentelor din acea zi, precum și momente personale, inclusiv referiri la moartea mamei Melaniei Trump, Amalija Knavs, în ianuarie 2024.

Reacția președintelui Trump

Donald Trump a declarat că a vizionat filmul și l-a descris drept „foarte bun” și „plin de farmec”, potrivit CNN.

Președintele a participat la premieră, unde a răspuns întrebărilor presei și a făcut declarații și pe alte subiecte politice, inclusiv despre Rezerva Federală și politica externă.

Lansare în cinematografe

Filmul „Melania” urmează să fie lansat vineri în cinematografe la nivel internațional. Lansarea va testa interesul publicului pentru un portret cinematografic al Primei Doamne.

