(VIDEO) Trump avertizează că este „foarte periculos” pentru Marea Britanie să negocieze cu China

Președintele SUA a făcut declarațiile după anunțarea unor acorduri privind creșterea schimburilor comerciale și a investițiilor dintre Marea Britanie și China, convenite în urma întâlnirii dintre Keir Starmer și președintele chinez Xi Jinping.

„Este foarte periculos pentru ei să facă asta”, a spus Trump, răspunzând unei întrebări la premiera unui documentar despre soția sa, Melania.

Downing Street: SUA erau informate despre vizită

Ca reacție, Downing Street a transmis că Washingtonul era la curent cu vizita premierului britanic și cu obiectivele acesteia. Reprezentanții guvernului britanic au amintit că Donald Trump este așteptat să viziteze China în luna aprilie.

Trump avertizează și Canada

Trump a extins criticile și la adresa Canadei, afirmând că este „și mai periculos” ca aceasta să își apropie relațiile economice de China.

El a avertizat anterior că SUA ar putea impune tarife vamale Canadei dacă aceasta va continua acordurile comerciale cu Beijingul, în urma unei vizite recente a premierului Mark Carney în China.

Starmer: relația cu China este „bună și solidă”

Comentariile lui Trump vin după ce Keir Starmer a declarat că relația Regatului Unit cu China se află într-o „stare bună și solidă”, în urma discuțiilor purtate cu Xi Jinping la Marea Sală a Poporului.

Premierul britanic a afirmat că întâlnirile au oferit „exact nivelul de relație” pe care îl viza Londra.

Acorduri și investiții anunțate

Vizita lui Keir Starmer la Beijing a dus la anunțarea mai multor acorduri, inclusiv:

facilitarea călătoriilor fără vize,

reducerea tarifelor pentru whisky,

o investiție de 10,9 miliarde de lire sterline a AstraZeneca în unități de producție din China.

Au fost anunțate și acorduri privind cooperarea în domenii precum combaterea crimei organizate și imigrația ilegală, potrivit BBC.

Critici din opoziția britanică

Deputații din opoziție au criticat vizita premierului britanic în China, prima a unui lider britanic din 2018. Chris Philp, secretarul de interne din umbră, l-a acuzat pe Starmer că sacrifică securitatea națională pentru beneficii economice limitate.

SUA au fost cel mai mare partener comercial al Regatului Unit în 2025, în timp ce China s-a situat pe locul patru, potrivit Departamentului britanic pentru Afaceri și Comerț.

