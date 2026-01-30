Decizie așteptată vineri la Curtea de Apel București în cazul cererii de suspendare a doi judecători CCR

Curtea de Apel București are programată pentru, astăzi, pronunțarea unei decizii asupra cererii de suspendare din funcție a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Instanța a amânat de două ori până în prezent pronunțarea în acest dosar.

Ultima amânare a avut loc pe 16 ianuarie, în aceeași zi în care Curtea Constituțională a decis să amâne hotărârea privind pensiile de serviciu ale magistraților.

O decizie care nu este definitivă, dar poate fi executorie

Decizia Curții de Apel București nu va fi definitivă. Totuși, instanța poate dispune caracter executoriu, ceea ce ar putea conduce la suspendarea celor doi judecători CCR în cazul admiterii cererii, au explicat anterior mai mulți avocați consultați de HotNews.

Demers fără precedent împotriva judecătorilor CCR

Cazul este considerat unul fără precedent, întrucât vizează suspendarea actelor prin care președintele Nicușor Dan și Senatul României i-au numit pe Dacian Dragoș și Mihai Busuioc judecători ai Curții Constituționale.

Judecătoarea Olimpiea Crețeanu, de la Curtea de Apel București, este cea care va pronunța decizia.

Argumentele avocatei AUR

Cererea a fost depusă de avocata AUR Silvia Uscov, sesizările fiind înregistrate pe 30 și 31 decembrie 2025. Acestea au primit un termen rapid de judecată, comparativ cu alte dosare similare.

În esență, avocata susține că cei doi judecători nu îndeplinesc condiția legală de a avea o vechime de cel puțin 18 ani în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior, cerută pentru ocuparea funcției de judecător CCR.

Ce spune un fost judecător constituțional

Profesorul universitar Tudorel Toader, fost judecător al Curții Constituționale, a declarat că, în opinia sa, ambele cereri vor fi respinse.

„Eu cred că atât sesizarea referitoare la Dacian Dragoş, cât şi cea referitoare la Mihai Busuioc vor fi respinse. Una ca inadmisibilă, privindu-l pe Busuioc, cealaltă ca neîntemeiată”, a declarat Tudorel Toader pentru News.ro.

De ce ar fi inadmisibilă cererea în cazul lui Mihai Busuioc

Potrivit lui Tudorel Toader, sesizarea privind numirea lui Mihai Busuioc este inadmisibilă, deoarece acesta a fost numit printr-o hotărâre a Senatului, act cu caracter individual, care nu poate fi contestat din punct de vedere al legalității.

„Hotărârile Parlamentului cu caracter individual nu pot fi contestate. De aceea spun că sesizarea privind hotărârea Senatului care îl vizează pe Mihai Busuioc este inadmisibilă”, a explicat fostul judecător CCR.

Cine sunt cei doi judecători CCR vizați

Dacian Cosmin Dragoș a fost numit judecător la Curtea Constituțională de președintele Nicușor Dan. Este profesor universitar la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării și conducător de doctorat la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, înlocuind-o pe Livia Stanciu.

Pe 15 ianuarie, avocata Silvia Uscov a susținut că Dacian Dragoș figura, în paralel cu funcția de la CCR, ca administrator al unei societăți pe acțiuni din Cluj-Napoca. Judecătorul a declarat pentru HotNews că și-a dat demisia din această funcție înainte de numire, însă nu știe dacă procedura a fost comunicată oficial la Registrul Comerțului.

Context politic și instituțional

Dacian Dragoș face parte din tabăra de la CCR care susține proiectul Guvernului de reformă a pensiilor speciale, tabără care are o majoritate fragilă de 5 la 4, potrivit Agerpres.

Mihai Busuioc, fost președinte al Curții de Conturi, a fost propus de PSD și votat de Senat pentru funcția de judecător CCR, înlocuindu-l pe Marian Enache, fost președinte al Curții Constituționale.

