Prima ședință de CL pe anul 2026, o ședință liniștită

Prima ședință de Consiliu Local Craiova din acest an a decurs normal și destul de repede, chiar dacă pe ordinea de zi au fost 55 de proiecte. Singurele proiecte care au iscat discuții au foste cele care vizau cumpărarea unui imobil pentru Spitalul de Boli Infecțioase și vânzarea clădirii de pe strada Olteț.

Când s-a discutat despre cumpărarea imobilului cu trei etaje din imediata vecinătate a Spitalul de Boli Infecțioase, Teodor Sas, consilier local din partea PNL a propus ca bani care ar urma să fie investiți în această achiziție să fie folosiți, mai bine, pentru motarea de centrale termice în PT-uri și vouchere

“Eu propun ca banii pentru cumpărarea acestui imobil, atunci când va fi întocmit bugetul pe anul 2026, să fie alocați pentru montarea de centrale termice în punctele termice, respectiv vouchere pentru persoanele fizice. Suma va fi stabilită în baza unui raport de evaluare”, a precizat Sas.

Primarul Craiovei a simțit nevoia să intervină pentru lămuriri.

„Vreau să explic Consiliului Local care este situația reală acolo. La ora actuală, Spitalul de Boli Infecțioase are o clădire care este atât de avariată încât, dacă ar fi un cutremur cade. Asta ni s-a spus când am făcut expertiză și am vrut să o mansardăm. Această clădire nu are nici fundație. Mai mult, este construită pe conducta de canalizare a orașului. Dacă ar fi să facem o nouă clădire acolo, trebuie să facem devieri importante de canalizare. Această clădire nu a suferit reparații capitale în ultimii ani. S-au făcut doar igenizări și s-au efectuat lucrări la instalația electrică. Soluția a venit ca propunere din partea spitalului care a identificat această clădire care are una dintre uși în curtea spitalului. Achiziția ar presupune costuri mult mai mici dacă noi ne-am apuca să facem o clădire nouă. Mai mult decât orice, noi am câștiga timp. În momentul în care te apuci să construiești o nouă clădire, trebuie să faci proiect tehnic, licitație, devieri de conducte. Cred că ar dura până în doi ani de zile. În aceste condiții am considerat că este o idee bună. Ulterior să demolăm construcția veche și să nu mia construim nimic în locul ei ”, a explicat Lia Olguța Vasilescu.

Proiectul a fost votat de majoritatea consilierilor locali și prin urmare, după o evaluare și o stabilire de preț, spitalul se alege cu un nou sediu administrativ.

Casa cu copaci se vinde, primăria păstrează terenul

Cea de-a doua tranzacție a vizat scoaterea la licitație a „casei cu copaci”. Nu este pentru prima dată când acest subiect se află pe masa de lucru a consilierilor locali craioveni. După cum se știe, s-a mai încercat în două rânduri vânzarea acesteia. Unii consilieri locali și-au exprimat dorința ca înstrăinarea clădiri să nu fie urmată de demolarea acesteia, considerând că este important să se păstreze vechea arhitectură.

„ Nu este prima dată când este pe ordinea de zi vânzarea acestei clădiri. Discuția a fost ca cel care vine și investește acolo să păstreze măcar fațada, astfel încât să nu pierdem în totalitate respectiva clădire Și noi am venit cu un proiect ca să căutăm o soluție accesibilă financiar. Sunt nenumărate modele europene de succes în care ruine sunt transformate în spații de utilitate publică. Trebuia să investim banii necesari pentru consolidarea pereților și să lăsăm acolo un spațiu public. Acum clădirea este scoasă la licitație, dar de data aceasta primăria păstrează terenul. De ce nu s-a pus pe ordinea de zi proiectul inițiat de noi? Care este garanția că de data aceasta se întâmplă ceva cu această licitație? Care este garanția că cel care vine și licitează va păstra elementele arhitecturale estențiale și care este garanția că și această licitație nu se va întinde pe doi-trei ani, până când clădirea pică și nu mai avem ce să păstrăm?”, a întrebat consilierul local Eduard Cârceag, consilier USR.

Reprezentanții primăriei au spus că este oportună această vânzare, dar se păstrează terenul de către primărie și probabil viitorul proprietar va găsi o soluție. Reabilitarea acestei clădiri ar fi fost costisitoare pentru primărie, deoarece „casa cu copaci” se află în Centrul Istoric al Craiovei și sunt necesare foarte multe avize, inclusiv de la Ministerul Culturii.În cele din urmă, proiectele de HCL au fost votate cu excepția unuia singur, respectiv vânzarea, de către primărie, fără licitație a unui spațiu public situat pe Calea Unirii, nr.60. La finalul ședinței, Lia Olguța Vasilescu a stat la o “discuție privată” cu câțiva consilieri locali, vorbind despre centralele pe gaze care ar urma să fie introduse în punctele termice din oraș.