Prima ședință de CL pe anul 2026, o ședință liniștită

Prima ședință de Consiliu Local Craiova din acest an a decurs normal și destul de repede, chiar dacă pe ordinea de zi au fost 55 de proiecte. Singurele proiecte care au iscat discuții au foste cele care vizau cumpărarea unui imobil pentru Spitalul de Boli Infecțioase și vânzarea clădirii de pe strada Olteț.
Când s-a discutat despre cumpărarea imobilului cu trei etaje din imediata vecinătate a Spitalul de Boli Infecțioase, Teodor Sas, consilier local din partea PNL a propus ca bani care ar urma să fie investiți în această achiziție să fie folosiți, mai bine, pentru motarea de centrale termice în PT-uri și vouchere
Primarul Craiovei a simțit nevoia să intervină pentru lămuriri.
Proiectul a fost votat de majoritatea consilierilor locali și prin urmare, după o evaluare și o stabilire de preț, spitalul se alege cu un nou sediu administrativ.
Casa cu copaci se vinde, primăria păstrează terenul
Cea de-a doua tranzacție a vizat scoaterea la licitație a „casei cu copaci”. Nu este pentru prima dată când acest subiect se află pe masa de lucru a consilierilor locali craioveni. După cum se știe, s-a mai încercat în două rânduri vânzarea acesteia. Unii consilieri locali și-au exprimat dorința ca înstrăinarea clădiri să nu fie urmată de demolarea acesteia, considerând că este important să se păstreze vechea arhitectură.
Reprezentanții primăriei au spus că este oportună această vânzare, dar se păstrează terenul de către primărie și probabil viitorul proprietar va găsi o soluție. Reabilitarea acestei clădiri ar fi fost costisitoare pentru primărie, deoarece „casa cu copaci” se află în Centrul Istoric al Craiovei și sunt necesare foarte multe avize, inclusiv de la Ministerul Culturii.În cele din urmă, proiectele de HCL au fost votate cu excepția unuia singur, respectiv vânzarea, de către primărie, fără licitație a unui spațiu public situat pe Calea Unirii, nr.60. La finalul ședinței, Lia Olguța Vasilescu a stat la o “discuție privată” cu câțiva consilieri locali, vorbind despre centralele pe gaze care ar urma să fie introduse în punctele termice din oraș.