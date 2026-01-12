Ziua Culturii Naționale, sărbătorită la Craiova prin expoziții și evenimente eminesciene

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” și Muzeul Cărții și Exilului Românesc organizează în perioada 12–15 ianuarie 2026 o serie de manifestări culturale dedicate Zilei Culturii Naționale, aducând un omagiu poetului Mihai Eminescu, considerat cea mai importantă voce a literaturii române.

Programul evenimentelor:

12 ianuarie – 15 februarie: Muzeul Cărții și Exilului Românesc: expoziția „Mihai Eminescu în colecțiile muzeului” în Sala Paris, cu volume și obiecte de artă din patrimoniul muzeului. Biblioteca Aman – Sala Dinu C. Giurescu: expoziția de desene „Eminescu și Caragiale – repere ale culturii românești”, organizată de Filiala Prahova a Uniunii Jurnaliștilor Profesioniști, disponibilă simultan și în alte instituții culturale din România și Republica Moldova. Expoziții de carte în mai multe filiale ale Bibliotecii Aman, printre care: „Mihai Eminescu în pagini și manuscrise”, „Dor de Eminescu”, „Mihai Eminescu – poet național” și „Pe urmele gândului eminescian”.

13 ianuarie: Muzeul Cărții și Exilului Românesc, ora 18:00: vernisajul expoziției de artă fotografică „Suflet – poezie – fotografie”, cu 151 de lucrări realizate de 31 de artiști din țară și diaspora, explorând teme eminesciene.

14 ianuarie: Muzeul Cărții și Exilului Românesc, ora 10:00: evenimentul „Universul eminescian prin ochii copiilor”, dedicat elevilor clasei a III-a de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Craiova. Programul include concurs cultural despre viața și opera poetului, recitări, discuții biografice și realizarea unor desene inspirate din creația eminesciană.



Aceste evenimente urmăresc să promoveze patrimoniul literar românesc și să stimuleze interesul pentru opera lui Mihai Eminescu, combinând educația culturală cu arta vizuală și participarea activă a copiilor.

