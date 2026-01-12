Aer curat, viață mai bună: familia americană care și-a mutat copilul cu nevoi speciale în Italia

Lynnette Elser, din Crossville, Tennessee, și fiul ei adoptiv Kenny, un copil autist cu probleme respiratorii grave, s-au mutat în Latronico, un orășel de deal din Basilicata, sudul Italiei. Scopul principal a fost îmbunătățirea sănătății lui Kenny, care a prezentat niveluri scăzute de oxigen și dificultăți respiratorii în SUA.
Efectele benefice ale mediului
- La Latronico, Kenny a putut respira mai ușor, cu nivelul de oxigen constant peste 95% și ritm cardiac normal, potrivit CNN.
- Orașul este situat sus pe dealuri, cu aer curat, puține mașini, fără smog și polen redus.
- Pediatrul local confirmă că aerul curat ajută și alți copii cu afecțiuni respiratorii.
Achiziția și renovarea casei
- Elser a cumpărat o casă veche renovată de 100 m² pentru 50.000 € și ulterior a extins proprietatea cu o a doua clădire de 83 m², pentru a crea un spațiu total de 183 m².
- Renovările includ băi, dormitoare, bucătărie, instalații sanitare și electrice, cu finalizare estimată pentru vara 2026.
- Locuința va avea verandă și balcoane cu vedere la munte, precum și cameră de joacă interioară pentru Kenny.
Calitatea vieții și integrarea socială
- Kenny beneficiază de o dietă mai sănătoasă, de program calm și rutină stabilă, evitând suprastimularea tipică pentru copii autiști.
- Comunitatea din Latronico este primitoare și sprijină familia, contrastând cu experiența lor din SUA.
- Elser apreciază costul redus al vieții, accesul gratuit la medicamente și un stil de viață mai simplu, fără consumerism excesiv.
