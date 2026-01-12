Aer curat, viață mai bună: familia americană care și-a mutat copilul cu nevoi speciale în Italia

Lynnette Elser, din Crossville, Tennessee, și fiul ei adoptiv Kenny, un copil autist cu probleme respiratorii grave, s-au mutat în Latronico, un orășel de deal din Basilicata, sudul Italiei. Scopul principal a fost îmbunătățirea sănătății lui Kenny, care a prezentat niveluri scăzute de oxigen și dificultăți respiratorii în SUA.

Efectele benefice ale mediului

Elser spune că intenționează să-l înscrie pe Kenny la școala locală

La Latronico, Kenny a putut respira mai ușor, cu nivelul de oxigen constant peste 95% și ritm cardiac normal, potrivit CNN.

Orașul este situat sus pe dealuri, cu aer curat, puține mașini, fără smog și polen redus.

Pediatrul local confirmă că aerul curat ajută și alți copii cu afecțiuni respiratorii.

Achiziția și renovarea casei

Elser a cumpărat o casă veche renovată de 100 m² pentru 50.000 € și ulterior a extins proprietatea cu o a doua clădire de 83 m², pentru a crea un spațiu total de 183 m².

Renovările includ băi, dormitoare, bucătărie, instalații sanitare și electrice, cu finalizare estimată pentru vara 2026.

Locuința va avea verandă și balcoane cu vedere la munte, precum și cameră de joacă interioară pentru Kenny.

Calitatea vieții și integrarea socială

Elser spune că starea de sănătate a lui Kenny s-a îmbunătățit în Latronico, deoarece problemele sale respiratorii s-au ameliorat

Kenny beneficiază de o dietă mai sănătoasă, de program calm și rutină stabilă, evitând suprastimularea tipică pentru copii autiști.

Comunitatea din Latronico este primitoare și sprijină familia, contrastând cu experiența lor din SUA.

Elser apreciază costul redus al vieții, accesul gratuit la medicamente și un stil de viață mai simplu, fără consumerism excesiv.

