Parchetul European anchetează achiziția microbuzelor electrice școlare finanțate prin PNRR

Parchetul European (EPPO) a confirmat oficial începerea unei investigații privind achiziția microbuzelor electrice școlare prin PNRR. Anunțul a fost făcut luni, 13 aprilie, de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, care a sesizat instituția după ce controalele au confirmat suspiciunile de supraevaluare apărute inițial în presă.

„Toți vinovații să plătească”

Ministrul a subliniat că ministerul pe care îl conduce a pus la dispoziția procurorilor europeni toate documentele necesare și așteaptă o soluționare rapidă a cazului pentru a proteja integritatea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Am primit, din partea Parchetului European, confirmarea oficială că a început investigația în cazul achiziției microbuzelor electrice școlare prin PNRR, pe baza sesizării pe care am făcut-o. Sper ca ancheta să se desfășoare cât mai rapid și, dacă se dovedește că legea a fost încălcată, toți vinovații să plătească”, a scris Dragoș Pîslaru pe Facebook.

De la dezvăluiri în presă la sesizarea EPPO

Întregul scandal a izbucnit în august 2025, când informații apărute în spațiul public indicau faptul că achizițiile de microbuze electrice pentru elevi ar fi fost făcute la prețuri mult peste media pieței. Reacția ministerului a fost imediată, Dragoș Pîslaru anunțând trimiterea Corpului de Control pentru a verifica documentațiile.

Rezultatele verificărilor, prezentate oficial în decembrie 2025, au confirmat anomalii majore. Deși proiectul viza sprijinirea comunităților rurale, implementarea descentralizată a permis diferențe de preț șocante.

„Am luat aceste măsuri ca urmare a constatării mai multor disfuncționalități care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost utilizați banii europeni. (…) Ofertele de preț nu sunt fundamentate și generează un potențial prejudiciu bugetar, reprezentând un indiciu de achiziție ineficientă sau neconformă”, declara Pîslaru la momentul sesizării instituțiilor competente.

Microbuze identice, prețuri de trei ori mai mari

Anomalia centrală a dosarului constă în valorile de achiziție pentru vehicule similare (capacitate 16+1 locuri), care au variat enorm între județe.

„Au fost identificate situații în care același tip de microbuz electric a fost achiziționat la valori semnificativ variabile — între un minim de 99.000 și un maxim de 263.000 de euro per unitate, fără modificări tehnice care să justifice diferențele”, a explicat ministrul. Această situație a condus la suspiciuni grave de înțelegere de tip cartel între firmele furnizoare.

Pe lângă prețurile „umflate”, ancheta vizează și neconcordanțe în listele localităților beneficiare, unde localități care au primit microbuze nu corespundeau cu cele aprobate inițial în cererea de finanțare. Dosarul este acum instrumentat de Parchetul European, alături de DLAF și Consiliul Concurenței.

