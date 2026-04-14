Soția premierului spaniol Pedro Sánchez, inculpată pentru delapidare, trafic de influență, luare de mită și deturnare de fonduri publice

Soția premierului spaniol Pedro Sánchez, Begona Gómez, a fost inculpată oficial pentru corupție la capătul unei anchete care a durat doi ani, potrivit unei hotărâri judecătorești făcută publică luni.

Un judecător a pus-o sub acuzare pe Begona Gómez pentru delapidare, trafic de influență, luare de mită și deturnare de fonduri publice, conform hotărârii datate din 11 aprilie.

Ancheta se referă la unul dintre cazurile de corupție care vizează familia liderului socialist și foști aliați politici, punând presiune asupra guvernului său de coaliție minoritar.

