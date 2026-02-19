IRSOP: Deprimarea şi pesimismul economic au atins un nivel extrem de ridicat în rândul populaţiei

La scurt timp după ce Institutul Național de Statistică a dat publicității datele care demonstrează că România se află în recesiune tehnică și că produsele alimentare, precum și serviciile prestate populației mențin inflația la un nivel ridicat, Institutul Român de Sondare a Opiniei Publice (IRSOP), prin Sondajul Economic Lunar (SEL), prezintă o imagine îngrijorătoare asupra percepției privind starea actuală și viitoare a societății. Un reper care trebuie să dea de gândit decidenților politici de la București.

Prin comunicatul oficial, specialiștii IRSOP descifrează “semnalele ascunse și tendințele probabile”. Datele sunt îngrijorătoare:

”1. Economia slăbeşte. Deprimarea şi pesimismul economic au atins un nivel extrem de ridicat în rândul populaţiei. Pe o scară de la 1 la 100, indexul de încredere în creşterea economiei şi a bunăstării materiale este de 33 pe termen scurt şi 45 pe termen mai lung, mult sub 50 de puncte, unde începe optimismul. Când sunt nesiguri şi neîncrezători, consumatorii se uită la fiecare leu pe care îl cheltuiesc, reduc investiţiile, cumpărăturile de zi cu zi şi achiziţiile mai importante. Pentru consumul zilnic, o treime din gospodării cumpără în prezent mai puţin decât anul trecut. Cei 10% care cumpără mai mult decât anul trecut nu pot compensa golul produs de cei 60% care cheltuiesc mai puţin. Pentru economie, retragerea gospodăriilor din sfera cheltuielilor creează riscul subminării consumului ca motor al creşterii economice.

Un risc suplimentar este că niciun investitor nu se grăbeşte să investească într-o ţară în care predomină pesimismul economic.

2. Aşteptările inflaţionare sunt aproape generalizate la nivelul populaţiei adulte (78%). Când consumatorii se aşteaptă că preţurile vor creşte în viitor, ei vor măriri salariale acum, ceea ce înseamnă perpetuarea inflaţiei. Economiştii spun că aşteptările inflaţionare sunt profeţii care se auto-împlinesc. Sunt şi alte efecte probabile. Inflaţia semnificativă destabilizează societatea, creează un sentiment larg de inechitate pentru că cei cu salarii mari sunt protejaţi şi avantajaţi, iar, în ansamblu, oamenii care traversează perioade lungi de inflaţie mare rămân toată viaţa marcaţi sub raport economic şi psihologic.

3. Piaţa muncii pare să fi intrat în turbulenţă. Circa 25% din angajaţi cred că sunt în pericol să-şi piardă jobul. Frica de şomaj este cuplată în majoritatea cazurilor cu neîncrederea în găsirea unui nou loc de muncă. În rândul persoanelor vulnerabile, 75% consideră că obţinerea unui nou loc de muncă în localitatea lor de reşedinţă este destul de dificilă. Aceşti indicatori sugerează că rata de creare a locurilor de muncă este mult mai scăzută decât rata de disponibilizări potenţiale. Dacă va creşte şomajul, angajaţii vor cheltui mai puţin, ceea ce va agrava scăderea cererii pe piaţă.

4. În domeniul politicii monetare, consumatorii au sentimentul că leul va scădea, ceea ce ar putea declanşa o „fugă” spre alte valute pentru protejarea economiilor sau în scop speculativ. Totodată, se aşteaptă că dobânzile vor creşte, ceea ce evident va determina consumatorii să se împrumute mai puţin. Dar, o economie care gâfâie însoţită de dobânzi mari poate fi o mare provocare pentru eforturile de ieşire din impas.”

Prezentăm în continuare rezultatele Sondajului Economic Lunar (SEL)

Situaţia economică actuală a populaţiei

Faţă de acum un an, în prezent, din punct de vedere financiar, o duceţi la fel, mai bine sau mai puţin bine?

Procent La fel 29 Mai bine 10 Mai puţin bine 61 Baza: Total eşantion

Faţă de acum un an, consideraţi că, în general, nivelul de viaţă al populaţiei în România a rămas la fel, a mai crescut sau a mai scăzut?

Procent A rămas la fel 11 A crescut 7 A scăzut 82 Baza: Total eşantion

Faţă de anul trecut, pentru consumul dvs. de zi cu zi, în prezent cumpăraţi la fel, ceva mai mult sau ceva mai puţin?

Procent La fel 30 Ceva mai mult 10 Ceva mai puţin 60 Baza: Total eşantion

Situaţia economică aşteptată în viitor

Peste un an, din punct de vedere financiar, vă aşteptaţi că o s-o duceţi cam la fel, mai bine sau mai puţin bine?

Procent La fel 21 Mai bine 25 Mai puţin bine 54 Baza: Total eşantion

Peste un an, vă aşteptaţi că, în general, nivelul de trai în România va fi la fel, mai bun sau mai rău?

Procent La fel 14 Mai bun 19 Mai rău 67 Baza: Total eşantion

Dar peste 5 ani, vă aşteptaţi că, în general, nivelul de trai în România va fi la fel, mai bun sau mai rău?

Procent La fel 8 Mai bun 41 Mai rău 41 Nu ştie 10 Baza: Total eşantion

Indexul încrederii în creşterea economică

pe scară 1–„foarte mică” la 100 –„foarte mare”

Încredere

Creştere pe termen scurt (1 an)* 33%

Creştere pe termen lung (5 ani)** 45%

* Bazat pe aşteptări privind „situaţia economică personală peste un an” şi „situaţia generală a populaţiei peste 1 an”. Indexul de distribuţie reprezintă jumătate din cei care spun că situaţia rămâne neschimbată plus cei care spun că va fi mai bună. Un index peste 50 semnalează optimism, iar sub 50 pesimism.

** Bazat pe aşteptări privind „situaţia economică a populaţiei peste 5 ani”. Indexul de distribuţie reprezintă jumătate din cei care spun că situaţia rămâne neschimbată plus cei care spun că va fi mai bună. Un index peste 50 semnalează optimism, iar sub 50 pesimism.

Inflaţia

În următoarele 12, luni vă aşteptaţi ca preţurile să rămână la fel, să crească sau să scadă?

Procent Rămân la fel 12 Cresc 78 Scad 10 Baza: Total eşantion

Dacă mergem azi la un magazin şi facem cumpărături de 100 de lei, cam cât credeţi că vom plăti pentru exact aceleaşi cumpărături la anul pe vremea asta ?

Mediana estimărilor: 150 lei

Baza: Cei care se aşteptă că preţurile vor creşte în următoarele 12 luni

Notă: Mediana nu reprezintă o predicţie, ci, prin magnitudine, reflectă gradul subiectiv de îngrijorare util în comparaţii viitoare.

În următoarele 12 luni vă aşteptaţi că venitul dvs. va rămâne la fel, va creşte sau va scădea ?

Procent Rămâne la fel 48 Va creşte 32 Va scădea 20 Baza: Total eşantion

Piaţa forţei de muncă

Apreciaţi că, în prezent, locul dvs. de muncă este în siguranţă sau e în pericol?

Procent

În siguranţă 75

În pericol 25

Baza: Cei care sunt angajaţi

În localitatea dvs. se găsesc locuri de muncă destul de uşor sau destul de greu?

Procent

Destul de uşor 25

Destul de greu 75

Baza: Angajaţi cu job în pericol

Politica monetară

Credeţi că în următoarele 12 luni, valoarea leului rămâne la fel, o să crească sau o să scadă?

Procent Rămâne la fel 18 O să crească 15 O să scadă 64 Nu ştie 3 Baza: Total eşantion

În următoarele 12 luni, consideraţi că dobânzile rămân la fel, vor fi mai mari sau vor fi mai mici?

Procent Rămân la fel 17 Vor fi mai mari 67 Vor fi mai mici 7 Nu ştie 9 Baza: Total eşantion

Cererea pentru bunuri durabile

În următoarele 12 luni, credeţi că o să cheltuiţi bani pentru…?

Da Nu % % Economii utile în situaţii neprevăzute 48 52 Investiţii pentru pregătire profesională proprie sau a copiilor

39

61 O vacanţă în străinătate 32 68 O maşină nouă sau second hand 12 88 Investiţii în firma proprie 12 88 Cumpărarea unei locuinţe 11 89 Deschiderea unei afaceri 10 90 Cumpărare de titluri de stat sau acţiuni la bursă

8

92 Cumpărare teren 7 93 Baza: Total eşantion



Începând cu luna februarie 2026, în fiecare lună, IRSOP va întreba telefonic un eşantion reprezentativ de n=500 persoane adulte cum apreciază situaţia economică la data cercetării şi ce aşteptări au despre evoluţia economică viitoare.

Un index de încredere economică este calculat pentru a estima mersul economiei pe termen scurt de 1 an şi pe termen mai lung de 5 ani.

Respondenţii sunt selectaţi aleatoriu, iar structura eşantionului reflectă compoziţia demografică a populaţiei adulte din România în funcţie de vârstă, sex, domiciliu urban/rural, mărimea localităţii şi zona geografică.

Interviurile au fost realizate în intervalul 9-13 februarie 2026.

IRSOP este un institut independent de cercetare şi consultanţă din 1990.

Autor Ștefan Rădeanu