Deținut dat în urmărire națională după ce nu s-a întors în penitenciar

Deținut dat în urmărire națională după ce nu s-a întors în penitenciar

De Daniela Moise

Penitenciarul Giurgiu a anunțat că un deținut considerat periculos, condamnat la șase ani și opt luni de închisoare pentru viol, distrugere și lipsire de libertate, nu s-a prezentat pentru reîncarcerare după ce a beneficiat de o întrerupere temporară a executării pedepsei din motive medicale.

Deținutul susține că nu se poate trata de boala de care suferă în mediul penitenciar, iar judecătorii i-au permis să iasă pentru tratament la alte spitale, însă nu s-a mai întors la unitatea de detenție, potrivit informațiilor Antena 3 CNN.

Anterior, acesta depusese o cerere de prelungire a întreruperii executării pedepsei, dar solicitarea nu a fost judecată, ceea ce înseamnă că vineri trebuia să se prezinte la penitenciar, dar nu a făcut acest lucru.

Poliția a declanșat căutările și verificările, iar autoritățile nu exclud ca bărbatul să încerce să părăsească țara, având în vedere apropierea penitenciarului de granița cu Bulgaria.

