Încă o arestare în dosarul femeii ucise de fiica ei pentru avere

Fosta parteneră a omului de afaceri Adrian Kreiner, omorât în 2023, a fost reţinută, astăzi, de procurorii şi poliţiştii din Sibiu, în dosarul de omor deschis după ce două femei, între care o asistentă medicală din Cisnădie, sunt suspectate că au ucis-o pe mama uneia dintre ele. Femeia a fost reţinută pentru complicitate intelectuală după ce ar fi sfătuit-o pe fiica victimei ce combinaţie de sedative să folosească şi să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor de pe camerele de luat vederi, informează News.ro.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu a decis reţinerea unei femei de 40 de ani, pentru complicitate la omor calificat, în dosarul în care două femei sunt suspectate că au ucis-o pe mama uneia dintre ele.

„Din administrarea probatoriului în cauză a rezultat că, la săvârşirea faptei de omor, fiica victimei ar fi beneficiat de complicitatea intelectuală a unei alte persoane. Actele de complicitate s-ar fi concretizat în oferirea de sfaturi şi informaţii menite să asigure derularea omorului în bune condiţii şi să împiedice tragerea la răspundere penală a autorilor, în întărirea sau întreţinerea hotărârii autoarei de a săvârşi fapta.

Astfel, complicele ar fi sfătuit autoarea cu privire la combinaţia de sedative care ar induce victimei o stare comatoasă, uşurând asfixierea sa ulterioară, i-ar fi sugerat să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor sistemului de supraveghere prin găurirea acestuia cu bormaşina şi i-ar fi asigurat întreg suportul moral necesar atât înainte, cât şi ulterior săvârşirii faptei de omor calificat”, a arătat reprezentantul Parchetului.

Femeia reţinută este fosta parteneră a omului de afaceri Adrian Kreiner

Femeia reţinută vineri va fi dusă în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Sibiu cu propunere de arestare preventivă.

Potrivit unor surse judiciare, femeia reţinută este fosta parteneră a omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în noiembrie 2023.

Două femei au fost deja arestate preventiv în dosarul de omor. În vara anului 2024, cele două i-ar fi pus victimei un sedativ foarte puternic în ceai, după are asistenta medicală i-a injectat un medicament femeii de 59 de ani, spun procurorii. Apoi, cele două au sufocat victima cu o pernă.

Ulterior, fiica femeii ucise a vândut bunurile acesteia şi s-a mutat în Dubai. Asistenta şi femeia acuzată că şi-a ucis mama au fost arestate preventiv.

