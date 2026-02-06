Un tânăr a murit, iar un bărbat a fost grav rănit după ce mopedul lor a fost lovit de o mașină

Un tânăr de 22 de ani a murit, iar un bărbat de 46 de ani a fost rănit grav, după ce o femeie aflată la volanul unei maşini a intrat în plin în mopedul lor. Accidentul a avut loc între Jimbolia şi Cărpiniş, în judeţul Timiş. Șoferul mopedului nu avea permis şi era băut.

„În data de 5 februarie 2026, în jurul orei 19.20, o femeie de 38 de ani a condus un autoturism pe DN 59A dinspre localitatea Jimbolia înspre localitatea Cărpiniş, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu un moped pe care se aflau două persoane, respectiv un tânăr de 22 de ani şi un bărbat de 46 de ani. În urma impactului, a rezultat decesul tânărului de 22 de ani, iar bărbatul de 46 de ani a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate”, a transmis IPJ Timiş.

Atât femeia, cât şi bărbatul care conducea mopedul au fost testaţi cu aparatul etilotest. În cazul bărbatului aparatul a indicat o valoare de 0,95 mg/l alcool pur în aer expirat, el refuzând prelevarea de mostre biologice.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducere fără permis şi refuz de la prelevarea de mostre biologice.

