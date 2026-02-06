Președintele Forumului de la Davos, anchetat după ce numele său a apărut în noile dosare Epstein

Organizatorii Forumului Economic Mondial de la Davos au anunțat joi deschiderea unei anchete interne cu privire la legăturile președintelui său, norvegianul Borge Brende, cu Jeffrey Epstein, pe care l-a întâlnit la trei dineuri de afaceri între 2018 și 2019.

Organizatorii acestui eveniment, care reunește în fiecare an elitele economice, politice și diplomatice în stațiunea de schi de lux Davos, au însărcinat comitetul de audit și gestionare a riscurilor să lanseze „o anchetă independentă” pentru a clarifica legăturile dintre Borge Brende și Jeffrey Epstein, în urma publicării unor documente, e-mailuri și SMS-uri care menționează trei dineuri de afaceri, se arată într-un comunicat.

„Obiectivul nostru este să gestionăm această chestiune în mod reflexiv și eficient”, precizează comunicatul, care subliniază că Brende însuși „susține pe deplin” acest demers și intenționează să „coopereze” cu această verificare independentă. El „însuși a solicitat-o”, adaugă comunicatul.

Fost ministru de externe al Norvegiei, Borge Brende se află la conducerea WEF din 2017. El va continua să își îndeplinească funcțiile de președinte și director general al organizației pe durata anchetei, fără a fi implicat în aceasta.

Ce a declarat Brende

Brende susține că l-a întâlnit pe Jeffrey Epstein în 2018, în timpul unei călătorii la New York, în cadrul căreia a fost invitat de diplomatul și fostul viceprim-ministru norvegian Terje Rod-Larsen, la o cină la care au participat mai mulți lideri. Jeffrey Epstein i-a fost prezentat „ca un investitor american”, explică el în comunicat.

În anul următor, el a participat la „două cine similare”, la care au fost prezenți din nou Jeffrey Epstein și alți diplomați și lideri.

„Aceste cine, precum și câteva e-mailuri și mesaje SMS, reprezintă (în totalitate) interacțiunile mele cu el”, asigură Brende.

„Nu știam absolut nimic despre trecutul și activitățile criminale ale lui Epstein”, susține Brende, care explică că, altfel, ar fi „refuzat”.

„Recunosc că aș fi putut să fac o verificare mai aprofundată asupra trecutului lui Epstein și regret că nu am făcut-o”, adaugă el.

Anumite personalități au minimizat sau negat relațiile cu Epstein

Simpla menționare a numelui unei persoane în dosarul Epstein nu presupune a priori nicio faptă reprobabilă din partea acesteia. Însă documentele făcute publice arată cel puțin legături dubioase între criminalul sexual Jeffrey Epstein sau anturajul său și anumite personalități care au minimizat adesea, sau chiar negat, existența unor astfel de relații.

Figură a înaltei societăți new-yorkeze în anii 1990-2000, Jeffrey Epstein a fost acuzat că a exploatat sexual peste o mie de tinere, dintre care unele minore.

El a fost găsit spânzurat în celula sa din New York în 2019, înainte de a fi judecat, dar avusese deja o condamnare în Florida, în 2008, pentru fapte legate de prostituție.

Citește şi: Bărbat de 81 de ani, găsit mort în curtea unui spital