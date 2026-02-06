Bărbat de 81 de ani, găsit mort în curtea unui spital

Un bărbat de 81 de ani a fost găsit mort în curtea spitalului din Medgidia. Pe corpul său nu au fost identificate urme vizibile de violenţă. Anchetatorii au stabilit că dispariţia lui a fost anunţată după zece zile de un membru de familie, care nu a dorit ca aceasta să fie mediatizată.

Poliţiştii din Medgidia au fost sesizaţi, pe 31 ianuarie, că un bărbat de 81 de ani a fost găsit mort în curtea spitalului din localitate.

Pe 28 ianuarie, polițiștii fuseseră sesizați, de către un membru de familie care nu a dorit mediatizarea cazului, că bătrânul plecase de acasă pe 18 ianuarie și nu se mai întorsese.

Trupul neînsufleţit a fost dus la morga Cimitirului Medgidia pentru realizarea necropsiei şi stabilirea cauzelor decesului.

Poliţiştii au deschis dosar penal.

Citește şi: Un bărbat fără permis a intrat cu mașina într-un stâlp și în peretele unui magazin