Bărbat care traversa neregulamentar, accidentat mortal de tramvai în București

Joi, în jurul orei 21.35, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulație pe Șoseaua Colentina, din Sectorul 2.

Conducătorul unui tramvai, în vârstă de 54 de ani, care se deplasa pe Șoseaua Colentina, în circumstanțe care urmează să fie stabilite în urma cercetărilor, a surprins și accidentat un pieton, în vârstă de aproximativ 70 de ani, care s-a angajat în traversarea drumului public.

În urma accidentului de circulație a rezultat decesul pietonului în pofida manevrelor de resuscitare efectuate de echipajul medical.

Conducătorul tramvaiului a fost testat cu aparatura din dotare, rezultatele indicate fiind 0, respectiv negativ.

În continuare se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

