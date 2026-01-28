4.6 C
Mină marină eșuată pe plaja Midia, neutralizată de scafandrii militari

De Magda Dragu
Militarii Centrului 39 Scafandri au neutralizat miercuri, în jurul orei 14:00, o mină marină eșuată pe plaja din dreptul poligonului de tragere Midia, a anunțat Ministerul Apărării Naționale.

Potrivit sursei citate, mina a fost descoperită pe plaja din dreptul poligonului în jurul orei 10:00, fiind puse în aplicare procedurile specifice de securizare a zonei și de pregătire a intervenției.

De la începutul războiului din Ucraina, Forțele Navale Române au neutralizat opt dintre cele 149 de mine marine descoperite în bazinul Mării Negre, informează MApN. 

Citeşte şi: (VIDEO) Premierul Ilie Bolojan, primit de cancelarul german Friedrich Merz

