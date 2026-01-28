(VIDEO) Premierul Ilie Bolojan, primit de cancelarul german Friedrich Merz

Premierul Ilie Bolojan a fost primit, miercuri, la Berlin, de cancelarul german Friedrich Merz. După discuții, cei doi vor susține o conferință comună de presă.

Este de așteptat ca cei doi să discute despre relațiile bilaterale, schimburi comerciale, dar și despre contractele pentru Armată, după ce România a primit 16,6 miliarde de euro în cadrul programului SAFE, care trebuie cheltuiți până în 2030.

Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, „vizita premierului se înscrie în cadrul relației excelente dintre România și Germania care, deși nu se întemeiază formal pe un Parteneriat Strategic propriu-zis, are caracter strategic și pune accent pe domenii de interes actuale și de perspectivă, precum cooperarea economică și comercială, afaceri europene și securitate., conform antena3.ro.

Germania este cel mai important partener comercial al României

Germania este cel mai important partener comercial al României, cu o pondere de peste 20% din totalul exporturilor românești, precum și principalul investitor în economia românească.

În 2024, schimburile comerciale bilaterale au fost de circa 42 miliarde euro, din care exporturi – 19 miliarde și importuri- 23 miliarde euro.

La finele anului 2024, Germania era principalul investitor străin în economia românească, menținându-și poziția dominantă. Firmele rezidente în Germania dețin în România investiții de peste 18,66 miliarde euro, reprezentând aproape 15% din soldul total al investițiilor străine directe.

Din delegația care îl va însoți pe premierul Ilie Bolojan vor face parte deputatul Ovidiu Ganț, viceprim-ministrul, ministrul apărării naționale, Radu Miruță, șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, Șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad, secretarul de stat, în Cancelaria Prim-ministrului, Dragoș Hotea, și consilierul de stat în Cancelaria Prim-ministrului, Raul Gutin.

