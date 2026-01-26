MAE: Atenționare de călătorie pentru Marea Britanie

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru românii care vor să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, unde luni şi marţi sunt aşteptate fenomene meteorologice severe – rafale de vânt, precipitaţii abundente – asociate cu furtuna Chandra.

Ca urmare, se estimează că vor exista perturbări ale transportului feroviar şi rutier. Cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord sunt atenţionaţi asupra faptului că autorităţile britanice au emis un avertisment cu privire la fenomene meteorologice severe asociate cu furtuna Chandra, care va afecta teritoriul ţării în perioada 26-27 ianuarie, informează MAE.

Sunt în vigoare alerte cod portocaliu

Astfel, sunt în vigoare alerte cod portocaliu pentru zonele: Sud Devon, Dorset, Sudul Somerset şi Sud-Estul Cornwall, cod galben pentru zonele: Cornwall, Sud-Vestul Ţării Galilor şi Nord Devon, alertă de ninsoare în nordul Angliei şi Scoţia. ”În context, sunt aşteptate rafale de vânt, precipitaţii abundente, care pot provoca perturbări semnificative ale infrastructurii, întreruperi de furnizare a energiei electrice şi perturbări ale reţelelor de telefonie mobilă. Totodată, sunt preconizate perturbări importante ale transportului feroviar şi rutier”, arată MAE.

MAE recomandă cetăţenilor români să evite deplasările neesenţiale în zonele afectate, să urmărească constant actualizările oficiale şi alertele locale de urgenţă şi să verifice, în prealabil, cu compania aeriană situaţia zborurilor din ţară. În eventualitatea unei situaţii de urgenţă majoră pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, cetăţenii români sunt sfătuiţi să apeleze numărul de urgenţă local: 999.

Cetăţenii români se pot informa în timp real în legătură cu situaţia meteorologică

Pentru informaţii actualizate, cetăţenii români se pot informa în timp real în legătură cu situaţia meteorologică accesând pagina de Internet: https://weather.metoffice.gov.uk/warnings-and-advice/uk-warnings#?date=2026-01-27. Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Londra: +44276027328; +442076029833; +442076036694; +442076025193; +442076030572; +442076022065, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Londra: +447738716335.

Citește şi: Gorj: Reţinut după ce a furat opt telefoane mobile dintr-un magazin