Gorj: Reţinut după ce a furat opt telefoane mobile dintr-un magazin

Un bărbat care a furat opt telefoane mobile dintr-un magazin din Târgu Jiu a fost reținut de polițiști.

Oamenii legii din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu, Biroul de Investigații Criminale, au identificat, reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Gorj un bărbat, de 19 ani, din localitatea Stejari, bănuit de săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

„În fapt, la aceeași dată, în jurul orei 04:00, bărbatul ar fi pătruns prin efracție în incinta unui magazin situat pe strada Victoriei din municipiul Târgu Jiu, având fața acoperită, de unde ar fi sustras 8 telefoane mobile.

În urma părăsirii locației, persoana în cauză a fost văzută de polițiști din cadrul Biroului de Ordine Publică, care se aflau în timpul serviciului, iar la contactul cu aceștia, bărbatul a abandonat pe sol bunurile sustrase și ar fi fugit în direcția străzii Siretului din localitate“, potrivit IPJ Gorj.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Ulterior, în cursul zilei de astăzi, polițiștii au procedat la depistarea și identificarea persoanei bănuite de infracțiunea de furt calificat.

Prejudiciul a fost recuperat în totalitate și predat reprezentanților magazinului.

