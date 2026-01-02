5.1 C
Craiova
vineri, 2 ianuarie, 2026
Meteorologii anunță temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei în prima jumătate a lunii ianuarie 2026

De Mariana BUTNARIU
Prognoza ANM pentru perioada 5 ianuarie - 2 februarie
Meteorologii au publicat, vineri, estimările pentru perioada 05.01.2026 – 02.02.2026, indicând că temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul perioadei, în special în prima parte a lunii ianuarie, în mai multe regiuni ale țării.

Estimările au fost realizate de ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată și includ abaterile temperaturilor medii și cantitățile de precipitații comparativ cu perioada 2006-2025.

Săptămâna 5 12 ianuarie 2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât normalul în regiunile vestice, nordice, nord-estice și local în cele centrale. În schimb, temperaturile vor fi ușor mai ridicate în extremitatea de sud-est, iar în restul țării se vor situa aproape de normal.

Regimul pluviometric va fi excedentar în întreaga țară, mai ales în sud-vest.

Săptămâna 12 – 19 ianuarie 2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât normalul pentru majoritatea regiunilor, cu excepția zonelor montane și a regiunilor sud-estice, unde valorile termice vor fi apropiate de cele obișnuite.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal pentru această perioadă.

Săptămâna 19 – 26 ianuarie 2026

Temperatura medie a aerului va fi aproape de normal în toate regiunile.

Regimul pluviometric se va menține, de asemenea, aproximativ în limitele normale pentru acest interval.

Săptămâna 26 ianuarie – 2 februarie 2026

Valorile termice și cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor specifice perioadei, pe întreg teritoriul României.

