Trump afirmă că sănătatea sa este „perfectă”, pe fondul îngrijorărilor legate de vârstă

Președintele american Donald Trump a declarat că sănătatea sa este „perfectă”, într-un interviu amplu acordat publicației The Wall Street Journal, respingând îngrijorările publice legate de vârsta sa și de starea fizică. Trump a recunoscut însă că ia doze mai mari de aspirină decât cele recomandate de medici și că nu face exerciții fizice regulate, pe care le consideră „plictisitoare”.

În vârstă de 79 de ani, Trump este cel mai în vârstă președinte inaugurat din istoria Statelor Unite, iar semnele îmbătrânirii au devenit tot mai vizibile în aparițiile sale publice.

Confuzie privind investigațiile medicale

Trump a declarat că a fost supus unei investigații medicale în luna octombrie, după ce anterior le spusese reporterilor că a efectuat o scanare RMN. Ulterior, acesta a clarificat că a fost vorba despre o tomografie computerizată.

Unul dintre medicii săi, căpitanul de marină Sean Barbaella, a confirmat pentru The Wall Street Journal că tomografia a fost realizată „pentru a exclude definitiv orice probleme cardiovasculare” și că rezultatele nu au indicat anomalii.

„Sănătatea mea este perfectă”

Potrivit publicației, citată de BBC, Trump și-a exprimat iritarea față de dezbaterea publică privind starea sa de sănătate, insistând că nu există motive de îngrijorare.

„Hai să vorbim din nou despre sănătate pentru a 25-a oară”, a spus Trump la începutul unui apel telefonic improvizat. „Sănătatea mea este perfectă.”

Președintele a explicat că ia zilnic 325 mg de aspirină — de patru ori mai mult decât doza de 81 mg recomandată adesea de medici — o rutină pe care o menține de aproximativ 25 de ani, în ciuda efectelor secundare ușoare, precum vânătăile.

Exercițiile fizice, considerate „plictisitoare”

Trump a declarat că nu dorește să-și schimbe obiceiurile, spunând că este „puțin superstițios”. De asemenea, a afirmat că preferă să nu facă exerciții fizice regulate, cu excepția golfului.

„Pur și simplu nu-mi place. E plictisitor”, a spus el, referindu-se la activități precum alergarea pe bandă.

În urma unui diagnostic de insuficiență venoasă cronică — o afecțiune frecventă la persoanele în vârstă — Trump a refuzat să poarte șosete compresive, spunând că nu i-au plăcut. El a adăugat că se ridică mai des de la birou, ceea ce i-a redus umflarea picioarelor.

Răspuns la speculațiile privind starea sa fizică

În fața speculațiilor potrivit cărora ar fi ațipit în timpul întâlnirilor sau ar avea probleme de auz, Trump a respins acuzațiile, afirmând că uneori închide ochii pentru că i se pare „relaxant”.

De asemenea, a explicat că vânătăile vizibile pe mâinile sale în unele fotografii sunt acoperite cu machiaj, aplicat rapid, în cazul în care se lovește.

„Uneori îmi fac o poză clipind”, a spus el.

Medicul său a concluzionat că Trump este „într-o stare de sănătate excepțională și perfect pregătit pentru a-și îndeplini atribuțiile de Comandant Suprem”.

