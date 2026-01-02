(VIDEO) Tragedie în Elveția: căutarea victimelor incendiului din noaptea de Anul Nou continuă

Căutarea victimelor incendiului devastator izbucnit într-un bar din Elveția, în ajunul Anului Nou, continuă, în timp ce rudele se confruntă cu o așteptare chinuitoare pentru identificarea celor decedați. Aproximativ 40 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 115 au fost rănite în urma tragediei.

Așteptări dureroase pentru rudele celor dispăruți

Autoritățile elvețiene avertizează că procesul de identificare ar putea dura zile sau chiar săptămâni, din cauza gravității leziunilor suferite de victime.

Zeci de răniți, mulți în stare critică

Potrivit autorităților sanitare, 60 de persoane sunt internate la spitalul din Sion, în timp ce alți răniți sunt tratați în unități medicale din alte regiuni ale țării. Un „număr semnificativ” dintre aceștia se află în stare critică.

Președintele Elveției, Guy Parmelin, a declarat că incendiul reprezintă „una dintre cele mai grave tragedii pe care le-a trăit țara noastră”, exprimându-și solidaritatea cu familiile îndoliate.

Cauza incendiului rămâne neclară

Unii martori susțin că incendiul ar fi fost declanșat de „lumânări de ziua de naștere” amplasate pe o sticlă de șampanie, care ar fi aprins tavanul localului. Întrebată despre această ipoteză, procurorul general a declarat că nu poate confirma, în acest stadiu, cauza exactă a incendiului.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile analizează toate pistele posibile, potrivit BBC.

Mărturii cutremurătoare ale supraviețuitorilor

Printre cei care au reușit să scape se numără un tânăr de 18 ani, care a vorbit cu BBC despre momentele de groază trăite. Acesta a povestit că a spart o fereastră pentru a se salva și pentru a încerca să ajute alte persoane.

„Am văzut oameni arzând din cap până în picioare, fără haine. A fost o nebunie”, a declarat el. Tânărul a intrat în bar în flăcări în căutarea fratelui său mai mic, pe care credea că l-a pierdut în incendiu. Din fericire, fratele său a scăpat nevătămat.

Identificarea victimelor, o cursă contra timpului

Identificarea cadavrelor reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru autorități. Poliția elvețiană avertizează că familiile ar putea fi nevoite să aștepte mult timp până vor primi confirmări oficiale.

Eleonore, o adolescentă de 17 ani, a declarat pentru AFP că ea și prietenii ei au încercat disperat să-și găsească apropiații dispăruți prin intermediul rețelelor sociale, fără succes.

„Nici măcar părinții nu știu nimic”, a spus ea.

Guvernatorul regional, Mathias Reynard, a subliniat amploarea tragediei: „Suntem dureros de conștienți că identificarea cadavrelor, precum și a răniților, ar putea dura foarte mult timp pentru familiile implicate.”

