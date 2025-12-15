Doliu național în Australia după atacul armat soldat cu 16 morți

Australia va coborî drapelele în bernă în semn de doliu național după atacul armat de pe plaja Bondi, la Sydney, soldat cu 16 morți, a anunțat astăzi prim-ministrul Anthony Albanese, relatează AFP.

Numărul morţilor în atacul de pe plaja Bondi din Sydney a crescut la 16, inclusiv unul dintre autori. Printre morţi se numără şi un copil, o fetiţă de 10 ani, a declarat ministrul sănătăţii din New South Wales, Ryan Park. Numărul persoanelor rănite şi internate în spital a crescut, de asemenea, de la 29 la 40.

„Drapelele va fi arborat în bernă în toată țara astăzi, în semn de omagiu adus victimelor și răniților“, a declarat Albanese.

Autoritățile numesc atacul „terorist“ și „antisemit“.

Atac sângeros în timpul sărbătorii Hanukkah

Atacul a avut loc duminică seară, în jurul orei 18.40, în Archer Park, pe plaja Bondi, în timp ce era în desfășurare evenimentul „Chanukah by the Sea”, organizat pentru a celebra sărbătoarea evreiască Hanukkah. Aproximativ 200 de persoane, inclusiv numeroase familii cu copii, se aflau în zonă.

Sărbătoarea s-a transformat într-un coșmar atunci când doi bărbați înarmați au coborât dintr-un vehicul și au deschis focul asupra mulțimii. Martorii vorbesc despre zeci de focuri trase, panică generalizată și oameni alergând disperați spre apă sau adăpostindu-se sub mașini.

Premierul Minns a declarat că atacul a fost „conceput pentru a viza comunitatea evreiască din Sydney”, iar premierul australian Anthony Albanese a condamnat ferm violența: „Este un atac țintit asupra evreilor australieni, chiar în prima zi de Hanukkah, o zi care ar fi trebuit să fie una a bucuriei și credinței”.

Martorii descriu scene de o violență extremă. Un bărbat a povestit cum a alergat spre plajă pentru a ajuta o mamă împușcată de două ori, sub privirile îngrozite ale copiilor ei: „Am aplicat presiune pe răni timp de 20 de minute. Era ca într-o zonă de război.”

Un rabin cunoscut din Sydney, Eli Schlanger, se numără printre victime. Colegul său, rabinul Levi Wolff, l-a descris drept „un om plin de lumină, care a dăruit enorm comunității”.

Cine sunt atacatorii

Unul dintre atacatori se află printre cele 16 victime. Comisarul poliţiei din New South Wales, Mal Lanyon, a confirmat că cei doi infractori – un bărbat de 50 de ani şi unul de 24 de ani – erau tată şi fiu.

Tatăl a fost împuşcat mortal de poliţie, iar fiul se află în stare critică, dar stabilă, la spital.

Lanyon a precizat că poliţia nu mai caută alţi infractori.

Bărbatul de 50 de ani era posesor de armă de foc cu permis. Avea şase arme de foc înregistrate pe numele său.

Lanyon a confirmat că au fost găsite şi două dispozitive explozive improvizate (IED) active la faţa locului. Ele au fost preluate şi dezamorsate de poliţişti.

Poliţia nu confirmă încă motivele din spatele atacului şi afirmă că investighează acest aspect în cadrul anchetei. „Nu există indicii care să sugereze că vreunul dintre bărbaţii implicaţi în atacul de ieri ar fi planificat atacul care a avut loc ieri”, a spus Lanyon. El a mai declarat că existau „informaţii foarte limitate” despre bărbatul mai tânăr, despre care autorităţile au afirmat că era cunoscut de Asio, agenţia de spionaj australiană.

