Doi copii au fost grav răniți în timp ce se jucau cu o petardă

Doi frați din județul Brăila au ajuns la spital după ce o petardă cu care se jucau le-a explodat în față. Ambii copii au fost răniți la ochi și la mâini. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și atrag atenția că folosirea petardelor este interzisă.

Cei doi copii, de 8 și 11 ani, au fost răniți de petarda pe care chiar ei au aprins-o. Tatăl lor a sunat de urgență la 112.

Incidentul s-a petrecut duminică după-amiază în comuna Mircea Vodă din județul Brăila. Copiii s-au jucat cu petarda pe stradă, în fața porții.

Polițiștii din cadrul secției 4 poliție rurală Ianca au fost sesizați de către un bărbat de 32 de ani din comuna Mircea Vodă cu privire la faptul că doi copii de-ai săi minori au fost răniți în urma exploziei unei petarde.

O ambulanță i-a dus la spitalul de urgență din Brăila.

Cel mic, de 8 ani, a fost rănit mai grav și a fost transferat ulterior la Spitalul de Copii din Galați. În urma exploziei, băiatului i-a fost retezat un deget la mâna stângă și s-a ales și cu fracturi la celelalte degete, dar și cu arsuri la nivelul pieptului și i-a fost afectată vederea.

Fratele său a rămas și el internat la spitalul din Brăila.

Cine are voie să aprindă petarde

Polițiștii atrag atenția că nu oricine poate aprinde petarde.

Deținerea sau folosirea de petarde sau alte articole pirotehnice este interzisă, indiferent dacă par inofensive. Doar persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani pot deține și utiliza numai articole din categoria S1, considerate cu risc scăzut. În această categorie intră obiecte precum artificiile de brad, bețișoarele bengale, jerbele de mici dimensiuni, granulele scânteietoare, pocnitorile pentru petreceri sau cele cu confetii.

Oamenii legii le recomandă adulților să-și supravegheze copiii, în special în perioada sărbătorilor, și să le explice consecințele grave pe care le pot avea astfel de jocuri.

