Preşedintele Nicuşor Dan vrea o reglementare a reţelelor sociale

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, marţi, la Timişoara, că a existat suspiciunea că TikTok l-a ajutat în campanie pe candidatul Călin Georgescu, însă realitatea este că această reţea de socializare nu avea filtre pentru comentarii, iar cine s-a ocupat de campania electorală a acestui candidat cunoştea foarte bine algoritmii. Nicuşor Dan a precizat că îşi doreşte o reglementare a reţelelor sociale în România.

„Vă invit să citiţi raportul Parchetului, prezentat acum două săptămâni legat de TikTok. Am avut suspiciunea că TikTok a ajutat în momentul Călin Georgescu (…) Cine a făcut campania cunoştea foarte bine modul în care funcţionau algoritmii şi TokTok în momentul acela nu avea filtre pentru comentariile pe care le făceau oamenii. Aveau filtre care măsurau expunerea prin postări, dar nu aveau filtre care măsurau expunerea prin comentarii la postări. Şi asta a fost una din metodele pe care ei le-au folosit”, a declarat Nicuşor Dan.

De ce este necesară reglementarea rețelelor sociale

Preşedintele a mai spus că nu îşi imaginează o lume fără reţele sociale, însă este nevoie de o reglementare, astfel încât în spatele fiecărui cont să existe o persoană fizică sau juridică asumată.

„Evident că nu putem imagina o lume fără reţele sociale, însă trebuie să fim în stare să… păstrând libertatea de exprimare, să punem acea limită pentru chestiuni care afectează chiar echilibrul democratic. E o dezbatere în curs. Eu, ca persoană, susţin ca orice entitate care se expune online pe teritoriul statului român să aibă o entitate fizică sau juridică, adică tot ce este expus online să fie asumat de o persoană fizică sau juridică din România. E o dezbatere pe care probabil o să o avem în unu-doi ani”, a adăugat Nicuşor Dan.

Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat, în 16 septembrie, că pe Tik-Tok au fost activate, cu numai o zi înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale de anul trecut, 20.000 de conturi, reţea pusă la punct pentru fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, şi a explicat că această reţea conţinea un sistem automatizat care a rulat două milioane de comentarii care s-au viralizat prin această infrastructură.

